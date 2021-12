Mayotte : Only (Iliad/Axian) remporte 1 MHz duplex en bande 900 MHz

Only arrondit son lot de 900Mhz à 10Mhz pour l’exploiter en 5G.

La procédure de sélection pour la phase de constitution de blocs de 10 MHz duplex en bande 900 MHz a eu lieu hier. A l’issue de la phase de constitution de blocs de 5 MHz duplex en bande 900 MHz, il restait 1 MHz duplex à attribuer dans le cadre de cette seconde étape, ce dernier a été attribué à la société Telco OI (Iliad/Axian). Dans le cadre de la présente procédure en bande 900 MHz, les résultats des quantités attribuées sont les suivants : Résultats de la phase de constitution de blocs de 5 MHz duplex en bande 900 MHz :

Résultats de la phase de constitution de blocs de 10 MHz duplex en bande 900 MHz :

Au titre de la phase de constitution de blocs de 10 MHz duplex en bande 900 MHz, la société Telco OI est tenue de verser la somme de 0 € correspondant au produit de la quantité de fréquences obtenue et du montant indiqué dans l’offre du candidat classé second qui n’a pas obtenu de fréquences dans cette phase. Dans le courant du premier trimestre 2022, l’Arcep proposera aux opérateurs concernés, une ou plusieurs organisations de la bande, et les consultera pour prendre en compte leurs avis. À ce titre, les opérateurs déjà autorisés dans la bande de fréquences, mais non lauréats de la présente procédure d’attribution, seront le cas échéant associés à cette consultation.