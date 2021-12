Free va lancer une nouvelle offre Freebox à prix cassé

Rendez-vous ce lundi 6 décembre à 19h sur Veepee pour une nouvelle offre Freebox Révolution avec TV by Canal.

Après la mini 4K à prix cassé sur le site internet de Free en octobre dernier, c’est au tour de l’offre Freebox Révolution avec TV by Canal de faire son retour sur Veepee. En effet, l’opérateur lancera demain une nouvelle promotion sur le site d’e-commerce. On peut s’attendre à la même offre qu’à l’accoutumée, à savoir un abonnement à 9,99€/mois pendant 1 an, puis 39,99€/mois. Jusqu’à 100€ remboursés sur les frais de résiliation et les mois d’abonnement restant à échoir, facturés par l’ ancien opérateur mais aussi un engagement de 12 mois et des frais de mise en service de 49€.