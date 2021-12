Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles à 249 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones Android à 249 euros. Mais lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Motorola Moto G50 5G et Huawei P40 Lite, tous deux affichés à 249 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles à 6,99 euros par mois dans le cadre de l’offre de location avec option d’achat Free Flex.

L’écran : Huawei

L’écran du Huawei P40 Lite apparaît plus moderne avec sa meilleure définition et son poinçon pour la caméra frontale. Mais le Motorola Moto G50 5G dispose également d’un atout : son taux de rafraîchissement plus élevé pour plus de fluidité. Dans les cas, le constructeur a fait l’impasse sur l’AMOLED avec ses couleurs plus prononcées et ses noirs plus profonds.

Notre classement :

Huawei P40 Lite (IPS, 6,4 pouces, FHD+ et poinçon) Motorola Moto G50 5G (IPS, 6,5 pouces, HD+, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : Motorola

Si le Huawei P40 Lite embarque un processeur plus véloce et plus de mémoire vive, le Motorola Moto G50 5G a un argument de taille. Il profite d’une plate-forme lui assurant une compatibilité avec la 5G.

Notre classement :

Motorola Moto G50 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 480 avec 4 Go de RAM) Huawei P40 Lite (processeur octa-core 2,27 GHz du chipset Kirin 810 avec 6 Go de RAM)

La photo : Huawei

Le Huawei profite d’une partie photo un peu plus étoffée (un peu plus de définition en ultra grand-angle et pour les selfies), mais pas non plus de quoi creuser grandement l’écart avec le Motorola.

Notre classement :

Huawei P40 Lite (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Motorola Moto G50 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Huawei

Si le Motorola Moto G50 5G embarque la plus grosse batterie, le Huawei P40 Lite supporte une charge presque trois fois plus puissante. Ce n’est pas négligeable au regard des capacités de batterie actuelles.

Notre classement :

Huawei P40 Lite (batterie 4 200 mAh et charge 40 Watts) Motorola Moto G50 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Le Huawei P40 Lite propose un écran mieux défini, un processeur plus véloce, une partie photo plus étoffée et une charge bien plus performante. Mais le Motorola Moto G50 5G a aussi des atouts : la 5G et l’accès aux services de Google dont ne profite pas son rival. Il a aussi cet écran plus fluide toujours bienvenu à l’usage. Le Motorola Moto G50 5G nous apparaît ainsi comme un choix plus intéressant.