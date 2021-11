Abonnés Freebox : sur quels écrans retrouver Oqee ?

Initialement lancée sur le player Pop, l’interface Oqee s’est frayée un chemin sur de nombreux écrans. Univers Freebox vous propose un récapitulatif des différents supports et des conditions requises pour y accéder.

Avec son lancement en bêta sur Android TV aujourd’hui, Free a désormais déployé son interface TV sur une grande partie des supports disponibles dans le commerce. Cependant, l’utilisation sur certains appareils est réservée à une certaine gamme d’abonnés, nous vous proposons donc un récapitulatif.

Pour rappel, QEE by Free permet d’accéder à plus de 550 chaînes TV accessibles en direct dont plus de 220 incluses ainsi que des fonctionnalités avancées comme le replay, l’enregistrement avec 100 heures incluses pour tous les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta (0,02€/h/mois au-delà), ou le contrôle du direct pour mettre en pause un programme ou revenir en arrière. Vous pourrez également utiliser le start-over, pour rattraper en un seul clic le début d’un programme en cours de diffusion sans l’avoir au préalable enregistré, la reprise de lecture, pour reprendre son programme préféré là où on s’est arrêté de le regarder depuis n’importe quel écran, chez soi ou en mobilité.

Enfin, l’interface propose la création de profils personnalisés pour chaque membre de la famille ainsi que la recommandation de programmes : Oqee propose à l’abonné des suggestions classées par thématique en fonction du moment de la journée.

La formule classique : Oqee pour tous les détenteurs du player Pop

La première solution est la plus évidente : l’interface a été pensée pour cet appareil. Tous les abonnés équipés du player de petite taille de Free auront accès à l’interface Oqee. Toutes les fonctionnalités sont présentes bien sûr, tant le start-over que le replay ou encore le contrôle du direct, avec également un avantage : un bouton dédié à cette interface sur la télécommande du player.



Ainsi, vous pouvez basculer en un clic de l’interface Android TV, où se trouveront vos diverses applications téléchargées sur le store de Google, à Oqee pour regarder vos chaînes préférées. A noter, si le player peut être proposé comme décodeur principal pour un abonnement Freebox Delta ou Pop, il est également possible d’en obtenir un via l’option multi-tv pour les autres offres de Free.

Une alternative à Android : l’Apple TV 4K

Besoin d’un décodeur en accord avec votre écosystème Apple ? Oqee existe également sous la forme d’une application disponible sur toutes les Apple TV 4K. Si Free propose l’appareil à un prix cassé pour ses abonnés, il est en effet possible d’y accéder sur un modèle acquis ailleurs que chez votre opérateur, en s’assurant cependant d’être bel et bien connecté à votre réseau Freebox pour en profiter. C’est d’ailleurs le seul moyen de profiter de la Siri Remote, le modèle vendu à prix cassé (2€/mois pendant 48 mois) par Free proposant une toute autre télécommande.

Tous les abonnés Freebox peuvent en bénéficier, à condition de disposer de ce décodeur. A noter qu’en plus d’être proposé en tant que boîtier principal pour les abonnés Freebox Delta et Pop, les abonnés Freebox Révolution et mini 4K peuvent profiter de l’offre canon de Free en option multi-TV, sans frais supplémentaires.

Pas besoin de décodeur : les Smart TV Samsung

Il s’agit du premier support sur lequel Oqee s’est exporté en dehors des Freebox : l’application Oqee est disponible sur les téléviseurs connectés les plus récents du fabricant sur-Coréen. La disponibilité de l’application a récemment été étendue à tous les abonnés Freebox, sous réserve que l’appareil soit connecté à votre Server bien entendu.

Rappelons cependant que seuls les modèles datant de 2018 ou plus tard et tournant sous TizenOS 4.0 (ou version supérieure) sont compatibles avec l’application. Vous pouvez voir si votre modèle actuel est compatible en suivant ce lien.

Pour toutes vos chaînes en mobilité : une application sur Android et iOS

Pas envie de louper votre émission préférée dans les transports ? Free propose également une version mobile d’Oqee, disponible pour tous les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta.

Il suffit pour en profiter de télécharger l’application sur le playstore ou sur l’App Store selon votre smartphone et de saisir vos identifiants Freebox lors de votre connexion. Vous retrouverez alors vos contenus, organisés dans une interface totalement repensée pour le mobile. L’avantage étant qu’il n’est pas nécessaire d’être abonné Free Mobile pour en profiter, l’application fonctionne tant que vous êtes connecté en 4G ou en 5G, peu importe l’opérateur.

Dernière arrivée, pour les abonnés Freebox Pop et Delta : la version sur Android TV

C’est la grande nouvelle de la journée : l’interface est désormais disponible sur les boîtiers et téléviseurs tournant sous Android TV. Il s’agit, à l’heure où nous écrivons ces lignes d’une version bêta lancée sur le Play Store, mais l’application est disponible pour tous les appareils tournant sous Android 8 comme les téléviseurs Sony, Xiaomi et Oneplus ou encore les boîtiers Nvidia Shield ou Xiaomi mi Box.. La Freebox mini 4K n’est donc pas concernée.

Il reste encore quelques écosystèmes de téléviseurs à conquérir pour Oqee, dont certains OS de fabricants comme LG, ou encore celui d’Amazon et des Fire Stick. Deux derniers supports cependant restent encore inexplorés par l’opérateur à l’heure où nous écrivons ces lignes : les navigateurs web et les consoles de jeux.