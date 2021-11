Freebox Pop et mini 4K : les abonnés joueurs vont-ils dire Bingo ?

Univers Freebox vous propose aujourd’hui un classique du jeu de société pour s’amuser en famille. Il est proposé gratuitement, complet et adapté à l’ère du smartphone.

Compléter les lignes et les cartons avant tout le monde, au fil des tirages, pour crier “Bingo” et remporter la victoire. Le Bingo se joue en famille à la maison ou entre voisins lors des fêtes de village. Grâce à l’application Bingo à la Maison disponible sur le Play Store de Google, les Freebox Pop et mini 4K ont accès à une version modernisée de ce jeu de société pour y jouer sur leur téléviseur, feuille ou smartphone en main. Nous vous proposons de découvrir l’application.

Télécharger Bingo pour la maison

L’application Bingo à la Maison est disponible gratuitement sur le Play Store des Freebox Pop et mini 4K. La dernière mise à jour remonte à juillet 2019 et porte le numéro 3.3.1.

Une interface perfectible, mais en français

L’écran d’accueil va à l’essentiel : le bouton de paramètres, le lancement d’un Bingo à 90 boules, le lancement d’un Bingo à 75 boules et la récupération des grilles (nous y reviendrons plus loin).

Au moment de lancer vos parties, vous pourrez déterminer le nombre de points à marquer pour gagner.

Vous pourrez laisser les tirages se succéder ou contrôler la cadence des tirages grâce au gros bouton Lecture/Pause en haut.

Pour plus de vie dans le jeu, vous pourrez aller dans les paramètres pour télécharger les voix, ou plutôt la voix féminine dans notre cas.

C’est également là qu’il sera possible d’automatiser les tirages et de déterminer la cadence (en secondes), mais également de configurer la distribution des points.

“Jue sortie” au moment de quitter la partie, Gènèral” au lieu de Général, “Viox” à la place voix ou “Èdition boules” à la place d’Édition boules. Si l’interface de Bingo à la Maison est bel et bien en français, les traductions restent perfectibles. Comme dit en début d’article, la dernière mise à jour de l’application remonte à plus de 2 ans. Mieux vaut donc ne pas trop espérer un mieux de ce côté-là.

Grilles papier

Mais avant de lancer une partie, il faudra distribuer des grilles aux participants. La marche à suivre est expliquée en allant dans Grilles.

Un générateur en ligne permettra de récupérer ses lignes en indiquant le nombre de boules, la couleur de vos cartons et le nombre de cartons souhaités. Si la page n’est pas en français, le processus est assez intuitif pour s’accommoder de la mini-barrière linguistique. Au pire, un passage dans Google Traduction reste possible.

Les grilles vous seront proposées sous la forme d’un fichier PDF à télécharger et à imprimer.

Ou numériques

Si vous êtes modernes et écolos, vous pourrez également accéder à des cartons numériques sur smartphone ou tablette tactile. Il suffira pour cela de chercher l’application Grilles de Bingo sur le Play Store.

De là, vous pourrez générer vos propres grilles, qui vous seront attribuées aléatoirement ou qui seront à choisir parmi celles proposées.

Une fois les cartons distribués, il suffira de tapoter sur les différentes cases pour matérialiser le tirage.

Pas de publicités envahissantes

Chose à noter, sachant qu’on parle d’une application gratuite et plutôt bien faite : nous n’avons pas croulé sous l’avalanche de publicités au format image ou vidéo. Une bonne chose.

VERDICT

Gratuite sans l’avalanche de publicités que nous craignions au départ, simple à prendre en main, mise à l’heure du numérique et complète en termes d’expérience, l’application Bingo pour la Maison mérite d’être essayée. Seul regret peut-être : les traductions perfectibles, mais pas pénalisantes non plus.