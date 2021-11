Abonnés Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR : comment regarder vos chaînes TV et replay n’importe où ?

Comment s’assurer de pouvoir suivre votre émission favorite en direct alors que vous êtes coincés dans les transports en commun ? Chaque opérateur propose sa propre solution de visionnage de la télévision en mobilité, Univers Freebox vous propose un récapitulatif des différents services disponibles.

Tablettes, smartphones, les supports pour s’assurer de ne pas louper son programme ne manquent pas, encore faut-il connaître les bonnes applications. Orange, Bouygues, SFR et Free proposent chacun une application mobile pour bénéficier des contenus inclus dans leur offre fixe en dehors de chez soi, voici une liste de chaque service proposé pour y voir plus clair.

Chez Free, Oqee dans la poche pour les abonnés Freebox Delta et Pop

Pas de solution globale officielle pour bénéficier de Freebox TV pour tous les abonnés fixe de Free, mais ceux ayant opté pour les deux offres les plus récentes de l’opérateur peuvent bénéficier d’Oqee directement depuis leurs smartphones et tablettes sous Android, iOS et iPadOS, gratuitement. Il suffit en effet pour cela de télécharger l’application sur le store d’application de votre appareil, puis de vous inscrire en saisissant vos identifiants Freebox.

De quoi bénéficier des 220 chaînes incluses dans l’offre Freebox TV et de toutes les chaînes payantes, mais aussi des diverses fonctionnalités proposées par l’interface TV, à savoir le start-over, le contrôle du direct mais aussi les replay, la gestion des profils ou encore les enregistrements dans le cloud (100 heures incluses et 0.02€/h/mois au delà), avec la possibilité de programmer mais aussi de regarder ces programmes enregistrés. Si vous êtes intéressés, vous pouvez découvrir notre test complet de l’interface Oqee sur smartphone.

Il est bien sûr possible de regarder vos programmes en étant connecté à tous les réseaux mobiles de chaque opérateur.

Orange et sa TV sur smartphone et tablettes

Les abonnés Livebox d’Orange peuvent également bénéficier gratuitement d’une solution de mobilité avec l’appliction “TV d’Orange”, disponible sur Android et iOS. Cette application permet bien sûr l’accès à une centaine de chaînes en direct et en replay sur smartphone ou tablette mais propose également des fonctionnalités enrichies pour les amateurs de vidéo à la demande.

Si vous avez loué ou acheté un film, un épisode de série etc, vous pouvez en effet lancer la lecture depuis n’importe quel appareil et, selon votre convenance, suspendre et reprendre la lecture sur votre TV ou sur votre application mobile.

D’autres fonctionnalités sont à noter, comme l’intégration d’une télécommande virtuelle permettant de piloter votre Livebox. Pour les clients ayant souscrit à une option “enregistreur TV” (disque dur en local, vous pourrez également y planifier vos enregistrements et dans le cas de l’option “enregistreur TV multi-écran” , vous pourrez même les regarder directement depuis votre application.

B.TV pour les abonnés Bouygues Telecom en option payante ou en bonus

Chez Bouygues Telecom, la solution de visionnage des contenus TV est proposée en option à tous les clients, y compris les abonnés mobile. Certaines offres proposent l’accès à l’application b.TV, disponible sur iOS et Android sous forme d’un bonus, mais pour la majorité des abonnés, il faudra donc compter 6€/mois supplémentaires sans engagements pour les abonnés B&You et 5€/mois pour les abonnés Sensation.

Pour accès, vous aurez ainsi accès à la TV en direct en 4G en WiFi, un guide des programmes TV complet et l’accès au replay évidemment. Cous pouvez également accéder à vos radios préférées et podcasts directement depuis l’application, contrôler le direct et utiliser le start-over. L’application permet également de caster vos programmes sur votre TV via un Chromecast ou Googlecast et peut faire office de télécommande virtuelle. Pour les abonnés Bbox Sensation, il est également possible de programmer à distance vos enregistrements TV.

“L’expérience Box 8” de SFR sur mobile, disponible pour tous les abonnés de l’opérateur

Du côté de SFR, les abonnés , l’application SFR TV 8 est proposée gratuitement pour tous les abonnés fixe et à certains abonnés mobiles. Une option payante est également proposée pour certains abonnés mobile sans option TV.

Avec SFR TV 8, vous accédez à la télévision sur votre mobile ou tablette avec plus 300 chaînes TV en direct, jusqu’à 35 radios, l’enregistrement et la lecture de vos programmes à distance, la fonctionnalité Télécommande ainsi que différents services selon votre forfait : replay, VOD et bouquets optionnels. Le tout pensé pour reproduire l’interface du dernier player de l’opérateur.

Pour les abonnés TV by Canal, Famille by Canal et aux offres Canal+ en général, myCanal

Si vous avez souscrit à une offre du groupe Canal+, il est bien sur possible de s’orienter vers la plateforme myCanal. Il s’agit de l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android, avec diverses fonctionnalités notamment le contrôle du direct mais aussi pour certains programmes la possibilité d’accéder à des informations spécifiques, avec le mode expert notamment très utile pour les fans d’événements sportifs.

Les abonnés Freebox Révolution et Delta avec TV by Canal peuvent y accéder d’office, ainsi que les abonnés Orange s’étant abonné à l’offre Famille by Canal, mais dès la souscription à une des offres de la filiale Vivendi, les abonnés Canal+ peuvent y accéder via leurs identifiants fournis par la chaîne cryptée. L’avantage étant que l’application est également présente sur Android TV, tvOS et sur navigateur, pour continuer les visionnages n’importe où.