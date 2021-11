MyCanal : de nombreux problèmes pour les abonnés Freebox sur Apple TV 4K en cours d’investigation

La télécommande fournie par l’opérateur pour les abonnés achetant l’Apple TV 4K cause des problèmes pour les utilisateurs de myCanal. Les développeurs de l’appli sont sur le coup.

Un souci de compatibilité avec une télécommande spéciale pour Free. D’après nos propres observations et celles de certains abonnés, l’application myCanal ne prend pas en charge toutes les capacités de la télécommande, au point que la navigation s’en retrouve drastiquement affectée.

C’est notamment le cas d’un abonné ayant listé les problèmes rencontrés sur l’application de Canal+ depuis son Apple TV obtenue via l’offre spéciale de Free. Entre les boutons de changement de chaînes qui ne fonctionnent pas, l’accès aux sous-titres est également compliqué, le retour à la liste des chaînes nécessite une dizaine de clics… En somme de nombreux problèmes qui rendent l’expérience utilisateur très désagréable.

L’assistance Canal+ affirme cependant que ce problème de compatibilité est connu de ces équipes. Sans annoncer de date précise, nul doute qu’une mise à jour corrective devrait arriver si elle est réalisable, permettant enfin aux abonnés Freebox équipé du décodeur d’Apple de profiter pleinement de leur application myCanal.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) . L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta et en multi-tv pour les autres.