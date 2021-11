Facebook : fin de la reconnaissance faciale, plus d’un milliard de données vont être supprimées

Après avoir annoncé l’arrivé de Meta, le nouveau nom de la maison mère de Facebook. Le réseau social annonce se défaire d’une technologie utilisée depuis une dizaine d’années : la reconnaissance faciale.

Afin d’identifier les personnes visibles sur les photos et vidéos posté sur Facebook, le réseau social dispose de la reconnaissance faciale. Cette technologie va prochainement disparaître. “Nous fermons le système de reconnaissance faciale sur Facebook. Les personnes qui se sont inscrites ne seront plus automatiquement reconnues dans les photos et les vidéos et nous supprimerons les modèles de reconnaissance faciale individuels de plus d’un milliard de personnes.” peut-on lire sur le communiqué de Meta.

Une technologie mise en retrait mais pas abandonnée

Alors que plus d’un tiers des utilisateurs utilise cette technologie, sa suppression représente un tournant majeur pour Meta. Cependant le géant des réseaux sociaux a apporté une attention particulière à ce changement. En effet, le système de texte alternatif automatique permettant de générer des descriptions d’images pour les personnes aveugles et malvoyantes sera impacté. ” Après le changement, AAT sera toujours en mesure de reconnaître le nombre de personnes sur une photo, mais ne tentera plus d’identifier chaque personne qui utilise la reconnaissance faciale.”

A l’avenir Meta n’abandonnera ses travaux sur la technologie de reconnaissance faciale comme l’indique Jérôme Pesenti, vice-président de l’intelligence artificielle : “nous considérons toujours la technologie de reconnaissance faciale comme un outil puissant, par exemple, pour les personnes ayant besoin de vérifier leur identité, ou pour prévenir la fraude et l’usurpation d’identité.”

Source : Meta