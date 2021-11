La prévisualisation des publications Instagram est de retour sur Twitter

Sur Twitter, le retour de la fonction de prévisualisation des publications Instagram a été officiellement annoncée après une absence de près de dix ans. Un premier pas vers une réconciliation entre les réseaux sociaux.

Instagram veut enterrer la hache de guerre avec Twitter ! En effet, après environ une dizaine d’années à se faire la guerre, les deux géants semble être sur la voie de la réconciliation.

Instagram a officiellement annoncé la nouvelle mercredi 3 novembre sur le réseau social de l’oiseau bleu.

They said it would never happen… Twitter Card previews start rolling out TODAY. 👀

Now, when you share an Instagram link on Twitter a preview of that post will appear. 🙌 pic.twitter.com/XSZRx9dzd1

— Instagram (@instagram) November 3, 2021