Twitch test de nouvelles fonctionnalités sur les streams en live dont le start-over

Twitch veut satisfaire ses utilisateurs et propose actuellement à certains d’entre eux de tester un bouton permettant de revenir en arrière lors d’un stream en live.

Les plus assidus de la plateforme Twitch ont déjà dû manquer un moment intéressant du live de leur streamer préféré et se sentir frustré de ne pas pouvoir rembobiner pour revivre l’action.

🔬 Over the next month, some viewers may see up to 3 new buttons on live channels pages: Rewind the Stream, Remind Me, & Watch Trailer. This experiment will inform future features only and the buttons will be removed once it’s complete.

For feedback: https://t.co/52L43BAJsz

— Twitch Support (@TwitchSupport) October 20, 2021