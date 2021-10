Free Mobile : un cadeau fait de la résistance dans la boutique en ligne

Pour l’achat d’un modèle Samsung dans la boutique Free Mobile, vous pouvez repartir avec une enceinte connectée.

L’opérateur de Xavier Niel prolonge un joli cadeau dans sa boutique. Depuis le premier septembre dernier, pour l’achat d’un Galaxy A52s 5G, vous pouvez demander à récupérer une enceinte Google Nest Audio.

L’offre devait se terminer en octobre, l’opérateur a cependant décidé de la prolonger jusqu’au 15 novembre prochain.

Pour récupérer le cadeau, il suffit d’acheter le produit et de constituer un dossier en ligne (formulaire rempli, copie de la preuve d’achat, photo d’étiquette sur l’emballage, etc.) au plus tard le 30 novembre 2021.

L’enceinte connectée arrivera dans les 4 à 6 semaines après validation du dossier. Tous les détails sont disponibles à cette adresse.