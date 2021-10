VoLTE : Free apporte une bonne nouvelle concernant les smartphones Oppo

Puisque chaque fabricant joue un peu selon ses règles avec l’activation de la VoLTE chez Free Mobile, l’opérateur apporte une clarification sur Twitter concernant les modèles Oppo.

Sony n’en sera pas, Samsung prend son temps… L’activation de la VoLTE pour les abonnés Free Mobile peut prendre des airs de chemins de croix dans certains cas particuliers. Les abonnés se posent alors la question : mon smartphone sera-t-il compatible ?

Free apporte une réponse pour les fans de la marque Oppo, l’un des acteurs chinois très en vogue en ce moment. Sur son compte Twitter @Free_1337, l’opérateur explique avoir reçu une confirmation rassurante de la part du fabricant : tous les nouveaux produits sortis à partir du second semestre 2021 intègrent par défaut les paramètres VoLTE de Free Mobile.

De quoi s’assurer un esprit tranquille si vous comptiez opter pour un smartphone très récent du fabricant ou attendre une prochaine sortie : vous aurez bel et bien droit à la voix sur 4G.

L’opérateur de Xavier Niel a déjà communiqué sur les possibles raisons d’incompatibilité entre un smartphone et son service. Concrètement, la VoLTE de Free est compatible avec tous les smartphones supportant le service, mais certains constructeurs désactivent volontairement la VoLTE par défaut dans leurs mobiles pour les SIM ou réseaux où le réseau n’a pas été testé. Ces derniers demandent alors à l’opérateur de pouvoir effectuer des tests avant de faire une mise à jour de leurs modèles pour rendre visible l’option.

Pour rappel , voici la liste de terminaux compatibles ou qui le seront bientôt dévoilée par Free Mobile :

Terminaux déjà compatibles

Apple

iPhone 7*

iPhone 8*

iPhone X / XS* / XR

iPhone SE 2020

iPhone 11*

iPhone 12*

iPhone 13*

Xiaomi

Redmi 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi 10

Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite 5G new

Mi 11T 5G / Mi 11T Pro 5G

Mi 11 Ultra 5G

Poco F3 5G

OnePlus

OnePlus Nord

OnePlus 8 / 8 Pro / 8T

OnePlus 9 / 9 Pro

Motorola

Moto G 5G

Moto G10 / G30 / G50 / G100

Edge 20 / Edge 20 Pro / Edge 20 Lite

Razr 5G

Oppo

Reno 4 5G

A54 5G / A74 5G / A94 5G

Reno 6 5G / Reno 6 Pro 5G

A16s

Wiko

Power U20

Crosscall

Core M5

Honor

Honor 50

Vivo

Y72 5G

Alcatel

3080G

Compatibilité VoLTE annoncée pour courant octobre 2021

Xiaomi

Mi 10

Redmi 9A

Mi 10T

Redmi Note 9T 5G

Samsung

A40

Huawei

Mate Xs

Courant novembre 2021

Huawei

P40 Lite 5G

Vivo

Y11s

Y20s

Y52 5G

Y72 5G

V21 5G

X60 Pro

Wiko

Power U10

Power U30

Y62

Nokia

Nokia 2.4

Nokia 5.4

Courant décembre 2021

Google

Pixel 4a / 4a 5G

Pixel 5

Pixel 6*

Compatibilité VoLTE annoncée pour 2022

OnePlus

OnePlus 7T / 7T Pro

Oppo

Terminaux Samsung compatibles avec la VoLTE (date indéterminée)

Tous les S21

Tous les S20

Tous les Note 20

Tous les S10

Tous les Note 10

Z Fold / Z Fold 2 5G / Z Fold 3

Z Flip / Z Flip 5G / Z Flip 3

A10 / A20e / A40 / A50 / A70 / A80

A02s / A03s / A12 / A22 4G / A32 5G / A42 5G / A52 4G / A52 5G / A52s 5G

A21s / A31 / A41 / A51 / A51 5G / A71

M11 / M31 / M31s / M51

X Cover 5 / X Cover 4s / X Cover Pro / X Cover Field Pro

J6 / A6

La VoLTE, c’est quoi au juste ?

Évitant le basculement entre réseaux 2G ou 3G au cours d’un appel, la VoLTE permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation. Cette technologie donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. De ce fait, il est possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses emails via la 4G tout en appelant. Autre avantage, le temps d’établissement des appels est 3 fois plus rapide (ainsi qu’un taux d’échec nettement diminué). La qualité sonore se voit aussi améliorée grâce au son haute définition.