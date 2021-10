Accrochez-vous, Apple lance de nouveaux MacBook Pro et AirPods, mais aussi une chiffonnette insolite

Ce lundi soir, Apple a annoncé plusieurs nouveautés. Parmi elles : des ordinateurs portables Macbook Pro 14 et 16 pouces équipés de puces maison, une troisième génération d’écouteurs sans-fil AirPods, des couleurs supplémentaires pour son enceinte connectée HomePod Mini. Sans oublier le petit one more thing : une chiffonnette pour nettoyer les écrans Apple.

Apple a donc présenté de nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro : un modèle 14 pouces dont le prix démarre à 2 249 euros et un modèle 16 pouces avec un ticket d’entrée fixé à 2 749 euros. Le choix est laissé entre des tons argent ou gris sidéral.

Au niveau des caractéristiques, on a des puces M1 Pro et M1 Max, jusqu’à 64 Go de mémoire, un écran compatible ProMotion (taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz), un système audio à 6 haut-parleurs, un stockage interne jusqu’à 8 To et une caméra FaceTime HD 1080p. On a aussi une connectivité incluant l’HDMI, le mini-jack, MagSafe, le Thunderbolt 4, le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 6 (802.11ax).

Le petit modèle offre une diagonale de 14,2 pouces dans une définition 3 024 x 1 964 pixels et jusqu’à 17 heures d’autonomie en lecture vidéo ou 11 heures d’autonomie en navigation Web. Le grand modèle propose une diagonale de 16,2 pouces dans une définition 3 456 x 2 234 pixels et jusqu’à 21 heures d’autonomie en lecture vidéo ou 14 heures d’autonomie en navigation Web.

La firme à la pomme a également dévoilé de nouveaux écouteurs sans-fil, une troisième génération d’AirPods offrant l’audio spatial, l’égalisation adaptative, une étanchéité certifiée IPX4 (sueur du sport et pluie) et une autonomie maximale de 30 heures avec les charges supplémentaires du boîtier. Un étui de transport se chargeant d’ailleurs via une liaison Lightning, mais également en sans-fil. 5 minutes de charge dans le boîtier permettent de récupérer 1 heure d’écoute ou environ 1 heure de conversation, selon le géant californien.

Comptez 199 euros.

La mini-enceinte connectée d’Apple, l’HomePod mini, a gagné trois coloris supplémentaires en plus du blanc et du noir. On peut désormais se la procurer en orange, jaune et bleu.

Haute de 84,3 millimètres et large de 97,9 millimètres, le dispositif propose pour rappel des commandes vocales ou tactiles, ainsi qu’un son à 360 degrés. On a une possibilité de stéréo avec deux enceintes, mais également de multiroom pour diffuser de la musique partout dans la maison ou faire passer un message aux autres personnes du foyer.

Son prix ne change pas : 99 euros.

En plus surprenant, il y a aussi eu la fameuse chiffonnette à 25 euros.

“Constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n’importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre“, assure la firme à la pomme.

La firme californienne fournit même une liste d’appareils compatibles assez étoffée, incluant des iPhone, des iPad, des MacBook, des iMac, des Apple Watch, des iPod et un moniteur. Pensez donc à bien vérifier la présence du vôtre…