Google a pour objectif d’adapter l’interface des ses applications pour iOS

Les univers d’Android et iOS sont bien différents à de nombreux niveaux. Cela n’empêche pas les applications de Google d’être présentes sur les produits d’Apple. Malheureusement l’expérience utilisateur n’est pas aussi agréable que sur les appareils Android.

La cohabitation entre les applications de Google et le système iOS est possible mais pas parfaite. En effet ce constat est fait depuis déjà quelques années, les applications de la firme de Mountain View sont moins fluides sur les produits à la pomme. Les utilisateurs Apple étant habitués à utiliser des applications fonctionnelles et dynamique et Google en a conscience.

Google veut séduire les utilisateurs d’iOS

De ce fait, au travers d’un d’une publication sur Twitter, Jeff Verkoeyen, responsable de l’ingénierie du personnel pour Google Design sur les plates-formes Apple a indiqué avoir pour objectif d’adapter les applications au système iOS. En effet, il a précisé avoir passé en mode maintenance les composant de la librairie iOS. En soi, il n’y a pas d’énorme problèmes avec les applications telles que Gmail , Google Drive , Google Sheets pour citer les plus utilisées. Mais juste une accumulation de petits soucis qui entravent l’expérience utilisateur et rebute les aficionados d’Apple.

This year my team shifted the open source Material components libraries for iOS into maintenance mode. Why? A 🧵… — Jeff Verkoeyen (@featherless) October 7, 2021

Pas de révolution mais des changements mineurs notables

Il y a quelques mois, Google présentait Material You son nouveau langage de conception personnalisé et coloré. Son arrivée a permis de personnaliser les couleurs, les tailles des polices et les éléments d’UI comme les boutons flottants sur Android. Ce langage de design évolutif influencera sûrement l’adaptation des produits Google sur iOS. Cependant Jeff Verkoeyen indique qu’il n’y aura pas de grande révolution au sein de ses applications mais de nombreux changements mineurs permettant de s’approcher toujours plus de l’identité d’iOS.

Source : 9to5google