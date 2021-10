Test du Xiaomi 11T Pro disponible chez Free Mobile : un smartphone haut de gamme très intéressant

Pas de Mi, cette fois-ci. Xiaomi a présenté des smartphones haut de gamme simplement baptisés 11T et 11 Pro. Nous vous proposons aujourd’hui le test de la version Pro. Celui de la version standard arrivera un peu plus tard.



Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques techniques du Xiaomi 11T Pro qui coûte 699 euros au comptant chez Free Mobile pour une configuration 8 + 256 Go. On peut également l’obtenir pour 19,99 euros par mois, après un premier versement de 119 euros, dans le cadre de l’offre Free Flex.

Fiche technique du Xiaomi 11T Pro :

Processeur : octa-core jusqu’à 2,84 GHz (chipset Qualcomm Snapdragon 888)

Mémoire vive : 8 Go en LPDDR5

Écran : dalle AMOLED 6,67 pouces avec une définition 2 400 x 1 080 pixels

et un taux de rafraîchissement 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile 480 Hz

Audio : double haut-parleur stéréo avec Harman Kardon

Stockage : 128 ou 256 Go en UFS 3.1, non extensible par MicroSD

Gestion SIM : deux logements Nano-SIM (Nano-SIM dans la tranche gauche)

Compatibilité 4G : support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/

B19/B20/B26/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B66

Compatibilité 5G : n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78

Triple capteur photo au dos :

108 + 8 + 5 Mégapixels (principal + ultra grand-angle 120 degrés + macro)

Capteur photo à l’avant : 16 Mégapixels dans un poinçon centré

Prise casque 3,5 millimètres : non

Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure)

Support Wi-Fi : version Wi-Fi 6

Connectivité Bluetooth : version 5.2

NFC : oui

Batterie : 5 000 mAh non amovible

Recharge filaire : support de la charge 120 Watts (chargeur fourni)

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface One MIUI 12.5.11

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale

ou lecteur d’empreintes digitales sur la tranche droite

Patchs de sécurité installés durant notre test : septembre 2021

Dimensions : 164,1 x 76,9 x 8,8 millimètres

Poids : 204 grammes

DAS tête : 0,570 W/kg



DAS tronc : 0,974 W/kg

DAS membres : 1,997 W/kg

Un smartphone haut de gamme

Avec son écran 6,67 pouces et sa batterie 5 000 mAh, le Xiaomi 11T Pro (oui, plus de “Mi”, rappelez-vous) apparaît relativement massif. Surtout après avoir eu un modèle comme le Samsung Galaxy Z Flip3 5G entre les mains, dans notre cas.

Comme d’autres, le constructeur a fait des efforts pour intégrer le bloc photo arrière. Ce dernier ne se fait pas totalement oublier, mais ne dépasse pas de manière exagérée au point de devenir une gêne lors de la tenue en mode paysage pour la vidéo ou le jeu. Le bloc photo dépasse en revanche toujours assez pour rendre le smartphone bancal sur le dos.

Son dos brillant façon “miroir” ou “métal brossé (selon les angles) lui donne fière allure jusqu’à… attraper les premières traces de doigt. Et ça ne tardera pas, sauf si vous avez équipé le smartphone de la coque de protection transparente fournie d’office.

Écran 120 Hz et double haut-parleur stéréo

L’écran du Xiaomi 11T Pro est vraiment excellent en termes de couleurs, de luminosité et de fluidité. Il apparaît aussi idéal en termes de diagonale pour la partie multimédia. Dommage que le poinçon n’ait pas été réduit et excentré pour sortir plus facilement du champ de vision pendant le jeu ou la vidéo. Comme à l’accoutumée, vous pourrez ajuster les couleurs et le taux de rafraîchissement en allant dans les paramètres système. Des fonctions telles que le mode sombre, le mode lecture et le mode anti-scintillement viennent améliorer l’expérience selon les scénarios d’usage.

Au chapitre son, le rendu est vraiment agréable à écouter, avec de la clarté et une saturation maîtrisée, y compris à plein volume. On l’aurait peut-être aimé un peu plus puissant et avec plus de relief, au regard du gabarit du smartphone. Notez enfin qu’il faudra passer par le Bluetooth ou l’USB-C pour vos écouteurs et aux autres dispositifs audio. Le mini-jack n’est pas présent.

Un capteur 108 Mégapixels



Le Xiaomi 11T Pro propose trois capteurs photo 108, 8 et 5 Mégapixels au dos, ainsi qu’une caméra 16 Mégapixels à l’avant. À l’usage, les clichés sont généralement satisfaisants, que ce soit avec l’ultra grand-angle, avec le zoom (seulement dans les premiers niveaux évidemment), avec le mode nuit qui corrige pas mal d’imperfections et le mode 108 Mégapixels permettant de garder un maximum de détails. Le macro 5 Mégapixels permet de s’amuser un peu, mais sans plus.

Ci-dessous, une photo en partant de l’ultra grand-angle jusqu’au zoom 10x :

Deux photos avec du flou d’arrière-plan (“Portrait”) :

Deux photos avec le mode Macro (menu hamburger en haut à droite, puis “Super Macro”) :

Deux photos avec le mode 108 Mégapixels (“Plus/108M”) :

Un selfie avec le mode portrait :

Deux photos de nuit avec leurs versions corrigées par le mode dédié :

Un smartphone 5G



Le Xiaomi 11T Pro propose la 4G et la 5G, avec un fonctionnement sur la bande 700 MHz chère aux abonnés Free Mobile. On a également une possibilité de fonctionnement dual-SIM. Comme à l’accoutumée, nous avons réalisé des tests de débit avec RNC Mobile et nPerf.

Ci-dessous, des débits obtenus en intérieur :

Et d’autres, mesurés en extérieur :

Ce Xiaomi 11T Pro en a sous le pied



Équipé du SoC Snapdragon 888 avec de la mémoire vive LPDDR5, le Xiaomi 11T Pro est une bête de course qui se lance rapidement, charge sans peine les gros jeux avec les options graphiques au maximum et installe les applications à la chaîne. Quid de la chauffe ? Eh bien, elle se fait sentir lors d’une bonne sollicitation, mais reste acceptable.

De son côté, Disk Speed a montré un stockage ultra réactif, participant aux performances générales. L’outil indiquait en effet 793 Mo/s en écriture 1,2 Go en lecture.

Un plein très rapide !



Avec sa batterie 5 000 mAh, le Xiaomi 11T Pro peut franchir la journée sans trop de mal, même avec un usage sans privation. Nous pouvions envisager une demi-journée en plus, mais difficilement aller vers deux jours.

Ci-dessous, un suivi d’utilisation : départ à 8h53 avec 100 % et arrivée le lendemain à 12h49 avec 1 % :

1 heure et 45 minutes de YouTube avec les écouteurs Bluetooth

55 minutes de YouTube avec le son du smartphone

45 minutes de jeu avec le son du smartphone

25 minutes de streaming audio avec le son du smartphone

Consultation et alertes Twitter / LinkedIn / Gmail

Pas mal de surf sur Internet

Un appel court

SMS/MMS

5 téléchargements d’applications, dont 1 gros

12 mises à jour d’application

Photos

Tests de débits

Fonctionnement continu de TousAntiCovid

Le bloc d’alimentation fourni par Xiaomi est tout simplement énorme. Plusieurs personnes ont même cru qu’il s’agissait d’un bloc pour ordinateur portable. Celui-ci peut fournir jusqu’à 120 Watts de puissance. Autant dire que le plein est vite bouclé.

Ci-dessous, un suivi de charge en filaire, vraiment très rapide :

14h06 : 5 %

14h11 : 31 %

14h16 : 55 %

14h21 : 79 %

14h26 : 93 %

14h28 : 100 %

Android 11 avec l’interface MIUI 12.5.11

Avec le 11T Pro, Xiaomi fournit une interface MIUI 12.5.11 basée sur Android.

Elle s’accompagne de quelques applications et jeux préinstallés dans le cadre de partenariats commerciaux. Vous aurez ainsi Netflix, la boutique Amazon, Facebook, TikTok, WPS Office, Amazon Music, LinkedIn, eBay et AliExpress. Tout ce petit monde peut être désinstallé après une pression prolongée sur l’icône.

On a également quelques fonctions pratiques, dont :

Le choix d’avoir ou non le tiroir d’applications

L’écran scindé

La fenêtre flottante

La navigation avec les gestes ou les boutons virtuels

Le mode à une main avec trois diagonales (3,5, 4 et 4,5 pouces)

La gestion avancée des raccourcis

Le mode sombre planifiable

Le mode lecture planifiable (écran au ton plus chaud)

L’outil pour gérer sa bibliothèque de jeux

Parlons enfin de la partie sécurité, assurée par le lecteur d’empreintes latéral ou la reconnaissance faciale avec la caméra avant. Les deux solutions ont fonctionné correctement du début à la fin. Elles étaient aussi très rapides. Toujours au volet sécurité, nous avions les patchs du mois de septembre 2021. Pas encore ceux d’octobre, donc.

VERDICT

Écran XXL et fluide, joli son, grande réactivité générale, polyvalence en photo, autonomie correcte sans forcée, charge ultra rapide et interface logicielle assez complète. À 700 euros, le Xiaomi 11T Pro se présente comme une belle proposition sur le haut de gamme. Seule la charge sans-fil manque, mais on s’en passe sans problème avec une charge filaire aussi rapide. Pas pingre, le constructeur inclut la coque de protection et le chargeur adéquat. Si vous avez le budget et n’êtes pas allergique aux gros gabarits, nous ne pouvons que vous le conseiller, vraiment.