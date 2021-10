Free Pro veut faire évoluer son offre avec de nouveaux services

Six mois après son lancement, l’offre Free Pro semble trouver sa place à son rythme au sein des TPE et PME françaises mais dans certains grands groupes et leurs filiales. Sur sa lancée, l’opérateur entrevoit d’étoffer les services qu’il propose.

S’il entend passer le cap symbolique des 10 000 entreprises clientes “très prochainement”, Free Pro a de la suite dans les idées pour son offre à 39,99 € par mois la première année, puis 49,99 € sans engagement. Selon Revue Banque, le dernier entré sur le marché des entreprises ambitionne d’ajouter à son offre d’autres services comme du paiement et des outils de sécurité complémentaires via la signature de nouveaux partenariats, à l’instar de ses accords signés avec les acteurs de la SVOD comme Amazon et Netflix pour le grand public. Deux réseaux bancaires français importants l’auraient déjà approché.

Sur le mobile, une autre évolution a été annoncée le mois dernier, “Tous les clients mobile Free Pro vont payer leur ligne mobile à hauteur de 9.99€/mois hors taxe, au lieu de 19.99€/mois dès la 10ème ligne mobile. Y compris ceux qui n’ont pas souscrit à l’offre Freebox Pro“, a indiqué l’opérateur. La mise en place s’est fait en septembre. Sont également attendues à court terme, la VoLTE et la VoWiFi.