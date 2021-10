Free lance Disney+ sur la Freebox Delta avec Player Devialet, 6 mois d’abonnement inclus

C’est fait, Disney+ débarque sur le Player Devialet de la Freebox Delta mais aussi sur la One.

Dès aujourd’hui, les abonnés actuels et nouveaux Freebox Delta avec Player Devialet peuvent jouir de tous les contenus de Disney+. Le service de SVoD de la firme aux grandes oreilles débarque enfin directement sur le boitier TV très haut de gamme de Free. Pour couronner le tout, 6 mois sont inclus comme pour les abonnés Freebox Pop et Delta Pop. L’abonnement passera ensuite à 8,99€/mois sans engagement. Les abonnés Freebox One ne sont pas laissés-pour-compte, Disney+ fait aussi son apparition sur cette box, avec la même promotion.

“L’abonnement à Disney+ se fait sur l’espace abonné Free en ligne sur moncompte.free.fr et le service est accessible sur la Freebox depuis l’application Disney+ de l’interface TV ou le canal 132 de la Freebox”, annonce l’opérateur. La Delta avec Player Devialet s’enrichit ainsi davantage après avoir inclus Netflix (formule Essentiel) et Amazon Prime.

Pour rappel, cette plateforme de streaming propose les films et les contenus des marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, mais aussi de Star, son monde de divertissement généraliste. Les abonnés Freebox peuvent y accéder sur leur Freebox ainsi que sur leurs terminaux portables (mobiles, tablettes, consoles de jeux…) avec un accès jusqu’à 4 écrans en simultané. Il est possible de créer jusqu’à sept profils différents par compte, dont certains peuvent être réservés aux moins de sept ans. Le téléchargement illimité est également proposé sur dix appareils mobiles distincts à la fois.