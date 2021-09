Free offre un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4K et One

Comme chaque semaine, Free fait découvrir en partenariat certains contenus gratuitement le temps d’une semaine. Cette fois, il s’agit du début d’une série disponible sur Canal+ Séries.

Qu’est ce que devenir adulte ? Telle est la question qu’aborde la nouvelle série GENERA+ION, dont le premier épisode est offert sur l’Aktu Free pour les abonnés Freebox Delta avec player Devialet, Freebox Révolution, One et mini 4K. L’épisode est disponible jusqu’au 6 octobre.

CANAL+SERIES vous invite à découvrir sa nouvelle série : GENERA+ION.

Profitez dès maintenant du premier épisode, offert via l'AKTU Free de votre #Freebox, jusqu'au 06 octobre ! pic.twitter.com/t9ADcc6DWr — Free (@free) September 30, 2021

Cette série compte 16 épisodes de 30 minutes chacun et a été écrite par Daniel Barnz et sa fille Zelda, alors âgée de 17 ans. Voici le synopsis du premier épisode que vous pouvez dès à présent découvrir gratuitement sur votre Freebox.

“Orange County, Californie. Les potes, les réseaux, les parents et les profs, l’amour et surtout le sexe… Chester, Riley, Nathan et sa sœur Naomi, Arianna, Greta & co ne pensent qu’à ça, et toutes leurs discussions tournent autour de ces grands piliers de la vie au lycée. Chacun sonde sa personnalité et explore sa sexualité, défiant, au passage, les normes sociales du milieu plutôt conservateur d’où ils viennent.”



Si le programme vous séduit, vous pouvez découvrir le reste des épisodes en vous abonnant à Canal+ Séries, qui est d’ailleurs offert pendant un an aux abonnés Freebox Delta et Freebox Pop. Le service est également accessible en option pour les abonnés Freebox Révolution, mini 4K et One, pour 6.99€/mois sans engagement.

Pour voir ce premier épisode, il faut se rendre sur l’Aktu Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. S’agissant de la Delta et la mini 4K, sélectionnez simplement l’icône dédiée depuis le menu Home. Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV.