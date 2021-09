Freebox Delta, Révolution et mini 4K : comment tester le débit de vos Freeplugs

Votre installation électrique met-elle des bâtons dans les roues de votre réseau Internet domestique, avec des problèmes à la clé pour la télévision ? Vous pouvez le vérifier en quelques clics.

L’utilisation du service de télévision nécessite une ligne avec un bon débit, mais pas seulement. Pour les abonnés Freebox utilisant les Freeplugs, il faut également s’assurer que les boîtiers CPL fournis par l’opérateur ne se trouvent pas sur une installation électrique défaillante ou sur une multiprise trop vieille. Free fournit justement des outils permettant de vérifier les débits au niveau des Freeplugs et voir s’il n’y pas un problème.

Freebox Delta et Freebox Révolution

Dans le cas de la Freebox Delta (ou de la Freebox Révolution, où le cheminement est le même), rendez-vous au bandeau “Réglages” pour trouver l’application “Système”.

Allez ensuite dans les “Réglages réseau”.

Cliquez sur “Informations Freeplugs”.

Vous pourrez alors vous positionner sur le Freeplug de votre choix pour observer le débit en émission (tx) et celui en réception (rx).

Vous pourrez alors voir s’il ne vaut pas mieux envisager une connexion Ethernet en direct ou même une liaison sans-fil Wi-Fi, plutôt que de subir une installation électrique peu optimale.

En déplaçant le player pour le brancher dans une autre pièce plus éloignée du compteur électrique et sur une prise avec plus d’appareils dessus, soit des conditions moins optimales, nous avons remarqué une forte chute des débits. Les voyants sont ainsi passés du vert au rouge. L’outil a donc son utilité.

Freebox mini 4K

Dans le cas de la Freebox mini 4K, lancez l’interface Freebox OS, accessible depuis cette page.

Il faudra ensuite aller dans “Paramètres de la Freebox”.

Il ne reste alors qu’à se rendre dans “Réseau local” et à lancer “Freeplugs”.