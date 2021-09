Bouygues Telecom augmente le prix de l’abonnement de certains abonnés Bbox contre deux fois plus de débit

Nouvelle tentative de Bouygues Telecom d’augmenter la facture de certains abonnés. L’enrichissement proposé n’est pas inintéressant.

Les évolutions de forfaits fixes et mobiles sont monnaie courante et font généralement jazzer. En contrepartie d’une évolution du tarif, l’abonné profite de quelques enrichissements.

Certains abonnés Bbox se voient d’ailleurs proposer un avantage exclusif “débit boosté jusqu’à 1 Gb/s” pour “une connexion encore plus rapide et plus confortable”. Pour 5 euros de plus sur la facture mensuelle, ils peuvent ainsi voir leurs débits passer à 1 Gbit/s contre 500 Mbit/s (en réception) et 400 Mbit/s au lieu de 300 Mbit/s (en émission). Le changement prendra automatiquement effet le 16 novembre 2021.

À noter que l’abonné peut refuser l’évolution. “Vous avez toutefois la possibilité de conserver votre offre actuelle si vous le souhaitez”, indique en effet Bouygues Telecom dans sa missive.

Une augmentation légale

Selon la DGCCRF, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits à deux conditions. La première : prévenir un mois avant par courrier ou e-mail. La seconde : l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms, comme les SMS illimités, plus de data ou encore un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”. En cas d’augmentation pour un autre motif, l’abonné peut signaler cette hausse de forfait sur la plate-forme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plate-forme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur.

En présentant l’augmentation des débits comme la seule raison d’augmentation de tarif, Bouygues Telecom reste donc dans les clous. Précédemment, une augmentation de 5 euros permettait l’ajout des appels vers les mobiles l’international et d’OCS pendant 24 mois, des “avantages” à la portée bien plus limitée que dans le cas présent.

Merci à Varlet Max