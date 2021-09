Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Les abonnés Freebox plus tranquilles à la maison, moins de Neuf chez SFR

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

22 septembre 1928 : premier central téléphonique automatique en France

A 22 heures pile, le Ministre du commerce et de l’industrie, des postes et des télégraphes mettait en service le premier central téléphonique automatique à Paris au central Carnot, grâce au premier autocommutateur automatique de Paris (le rotary 7A). Ce premier centre nommé « PARIS CARNOT » avait, lors de son lancement le 22 septembre 1928, une capacité de 6000 lignes et comprenait également des tables d’opératrices destinées à assurer le trafic avec les autres centres manuels de PARIS et de sa banlieue immédiate.

Rotary 7A – Pierre Marandet

23 septembre 1889 : naissance d’un géant du jeu vidéo : Nintendo

Vous connaissez Nintendo ? Bien sûr. Vous connaissez Nintendo Koppaï ? Probablement pas si vous avez moins de 100 ans et que vous n’êtes pas japonais. C’est cependant sous ce nom que le géant du jeu vidéo a été lancé le 23 septembre 1889 par Fusajiro Yamauchi. A l’époque, le géant vendait des cartes à jouer nommées hanafuda, fabriquées par son créateur. A noter d’ailleurs que ce premier nom peut être traduit en français par “Laissons la chance au ciel”. Et il semble que le ciel ait été clément avec eux, quand on voit l’influence et le statut culte que cette petite entreprise fondée près de Kyoto a acquis.



Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire du géant Nippon, voici une vidéo en deux parties réalisée par un YouTubeur et restituant dans les grandes lignes l’avancée de l’entreprise. La deuxième partie se trouve ici.

23 septembre 2003 : Free inclut un modem USB et Ethernet dans ses offres

Free annonçait le 23 septembre 2003 la mise à disposition de tous ses nouveaux clients ADSL et pendant toute la durée de souscription un modem USB et Ethernet. Il était alors le seul FAI à mettre gracieusement à disposition de ses clients ADSL un modem USB/Ethernet. Il s’agissait du Sagem Combo 908 dans les zones non dégroupées et Freebox dans les zones dégroupées. Ce modèle avait le mérite de disposer d’une alimentation indépendante qui permet une utilisation plus souple et plus fiable de sa connexion internet

Voici à quoi ressemblait le modem à l’époque.

23 septembre 2015 : Free lance son service pour bloquer les appels non-sollicités

Un changement qui permet aux abonnés Freebox d’être un peu plus tranquille. Avant le 23 septembre 2015, les abonnés fixe de l’opérateur de Xavier Niel devaient saisir manuellement chaque numéro considéré comme étant indésirable. Free lançait ainsi il y a 6 ans son “Filtre anti appels non sollicités”, qui permet encore aujourd’hui de rejeter automatiquement les appels non sollicités via une liste gérée directement par Free. Il est toujours possible d’activer ou désactiver cette option depuis son espace abonné.

26 septembre 2012 : La Neuf box devient officiellement La Box de SFR

Les rumeurs allaient bon train, mais l’officialisation a finalement été faite. Les offres Neufbox ont été transformées en Box de SFR le 26 septembre il y a 9 ans. Les forfaits ADSL et Fibre sont donc arrivées sous la forme de 3 offres, avec la Box de SFR en zone dégroupée , celle en zone non-dégroupée, la Box de SFR en zone fibrée.