Ikea lance un chargeur sans fil à cacher sous une table

Le géant Suédois propose une alternative aux chargeurs sans fils à poser sur un meuble en proposant tout simplement… de le fixer sous un bureau.

Un chargeur invisible pour permettre à son appareil de remplir ses batteries simplement en le posant. Sjömärke est le nouveau produit du géant du meuble pour permettre aux utilisateurs de smartphones compatibles de garder une batterie pleine sans s’embêter avec un câble de recharge. Si le design laisse à désirer, c’est justement parce qu’il a pour but d’être vissé sous un bureau ou une table, afin que vous n’ayez plus qu’à poser votre iPhone sur cette dernière à l’emplacement du chargeur pour que votre batterie se recharge.

Le prix de l’objet est particulièrement compétitif : 29.99€, à titre de comparaison, l’équivalent américain est vendu à 34€ et les chargeurs magsafe duo Charger sont vendus 150€ dans l’Hexagone. Il exploite la norme Qi, qui est utilisée par la majorité des smartphones proposant la charge sans fil. Lors de la charge, une Led vous avertira si des erreurs sont détectées, et pour éviter les couacs lors du dépôt du smartphone, la charge est censée pouvoir marcher dans un périmètre de 17x20Cm. A noter cependant, votre bureau ou table ne doit pas être en métal et posséder une épaisseur entre 8 et 22mm?

Cette petite plaque de dix-sept centimètres de long sur neuf de large fait seulement 15 mm d’épaisseur, la rendant presque indétectable une fois installée. Niveau conception, nous avons droit à de l’aluminium et du plastique avec du polycarbonate et du caoutchouc pour sa structure. Notons également que la câble rattaché à ce chargeur mesure 1m80, de quoi le brancher à une prise sous votre bureau par exemple.

Cependant, il est bon à savoir que ce chargeur sans fil n’est pas certifié MFI et que, si Ikea n’indique pas la puissance de l’appareil, la dernière version de la norme Qi laisse espérer une charge jusqu’à 5 Watts de puissance, il est donc possible que la charge soit moins rapide qu’avec un adaptateur secteur officiel par exemple. Une alternative un peu lente mais qui a le mérite se fondre dans votre déco intérieure.

Source : via les Numériques