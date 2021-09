Choc des smartphones 5G chez Free Mobile : Oppo Reno4 ou Oppo Find X3 Lite ?

La boutique Free Mobile propose deux smartphones 5G de marque Oppo sous la barre des 400 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Oppo Find X3 Lite et Oppo Reno4, affichés à 399 et 379 euros respectivement. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles au comptant ou via la nouvelle offre Free Flex.

L’écran : Oppo Find X3 Lite

Dalle AMOLED et définition Full HD+ pour les deux. L’écran du Oppo Find X3 Lite se révèle toutefois plus intéressant avec le taux de rafraîchissement plus élevé (90 Hz) dont ne profite pas l’Oppo Reno4. Il y a aussi cette partie photo frontale plus discrète et donc plus facile à oublier en multimédia.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (AMOLED, 6,43 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Oppo Reno4 (AMOLED, 6,43 pouces, FHD+ et double poinçon excentré)

Performances : ex æquo

Les deux smartphones embarquent le chipset Qualcomm Snapdragon 765G avec son processeur octa-core 2,4 GHz et son modem compatible 5G.

Notre classement :

Oppo Reno4 (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 765G et mémoire vive 8 Go) Oppo Find X3 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G et mémoire vive 8 Go)

La photo : Oppo Find X3 Lite



L’Oppo Find X3 Lite est le seul des deux à embarquer un capteur photo principal de 64 Mégapixels.

Si les deux smartphones proposent des selfies en 32 Mégapixels, on préfère la partie photo plus discrète du Oppo Find X3 Lite au second capteur frontal du Oppo Reno4 n’apportant pas grand-chose et augmentant surtout l’espace occupé sur l’écran.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (64/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Oppo Reno4 (48/8/2 Mégapixels à l’arrière, 32 + 2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : ex æquo



Les capacités de batterie sont assez proches, et on a dans les deux cas une charge filaire en 65 Watts. Un vrai plus au quotidien.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (batterie 4 300 mAh et charge filaire 65 Watts) Oppo Reno4 (batterie 4 020 mAh et charge 65 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :



Écran 90 Hz, capteur photo principal 64 Mégapixels et partie photo avant plus discrète, l’Oppo Find X3 Lite se révèle selon nous plus intéressant. Ajoutons à cela une connectique mini-jack présente pour les dispositifs audio. Autant d’arguments qui plaident en faveur de l’Oppo Find X3 Lite et rendent les 20 euros supplémentaires intéressants à investir.