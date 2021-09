Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #182

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

L’addiction aux iPhone illustrée en une seule blague !

Ma fille de 10 ans qui me supplie de lui acheter l'iPhone 13 parce que "toutes ses copines vont l'avoir", désolé mais je veux pas l'éduquer dans cette dépendance à la consommation, même si elle en pleure, elle l'aura pas avant Noël, jusque là elle fera avec son iPhone 12 pro. — Tom l'Histoirien (@L_histoirien) September 15, 2021

Antivax, plus besoin de sac à dos, il y a la 5G.

Ca fait au moins économiser l'achat d'un sac à dos pic.twitter.com/JG0kRut75v — Raphael Grably (@GrablyR) September 16, 2021

L’antenne 5G des Amish lors des journées du patrimoine.

Un peu de modernité en ces journées du #patrimoine 😆 pic.twitter.com/aVhkTSVfag — Bénédicte Javelot (@BJavelot) September 19, 2021

La fracture du numérique et les rêves engendrés.

Ce que j’adore dans cette photo c’est la force du rêve. pic.twitter.com/SbQaugpmOh — Zerrin Bataray (@ZerrinBATARAY) September 19, 2021

Quand un journaliste envoie une pique à Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG en s’appuyant sur Free.

Bientôt 10 mois sur le banc, Maurice. On dirait qu’il a posé ses valises hier et qu’il est encore au téléphone avec FREE pour activer sa box et savoir dans quelle pièce poser le cadre « Mister Barbecue 2008 ». — Mathieu Faure (@matfaure) September 15, 2021

Combat presse. Faites votre choix, on retrouve sur le ring Xavier Niel, Bernard Arnault, Patrick Drahi, Vincent Bolloré ou encore Martin Bouygues, la famille Dassault et Arnaud Lagardère.