Orange se dote d’un nouveau numéro 1 de l’innovation

Orange confie ses travaux autour de l’innovation à Jean Bolot et son solide bagage en matière de recherches et de technologies.

“Préparer le futur, construire le présent”, tel est l’objectif d’Orange Innovation, la branche de l’opérateur historique regroupant ses activités autour de la création d’innovations stratégiques, de la recherche et de la mise en œuvre des politiques techniques et data.

Depuis le 13 septembre, l’entité comptant 720 chercheurs a été confiée à Jean Bolot, nommé directeur de la Recherche d’Orange au sein d’Orange Innovation. Il aura pour mission de poursuivre les travaux déjà engagés dans l’exploration de ruptures technologiques, de nouveaux usages et de modèles économiques innovants, afin de poser “les bases d’un futur où la technologie est au service de l’humain”.

Un solide bagage technologique

Et notre homme a le bagage technologique pour. Jean Bolot a débuté sa carrière dans la Recherche académique à INRIA, puis à l’université de Berkeley. Il a, par la suite, dirigé le laboratoire d’intelligence artificielle d’InterDigital, une société de Pao Alto (Californie) spécialisée dans le domaine des technologies mobiles. Jean Bolot a par ailleurs créé et dirigé le laboratoire de recherche de Technicolor dans la Silicon Valley qui explorait l’usage de l’intelligence artificielle pour Hollywood dans le but de réinventer les systèmes de recommandation et de réduire les coûts de production. Il a également supervisé le laboratoire de recherche de l’opérateur Sprint, où il fut le premier à exploiter les données des mobiles à grande échelle.