Jamais deux sans trois boutiques pour Free

Nice accueillera prochainement un troisième Free Center.

Après Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var en 2013 et l’avenue Jean Médecin à Nice en 2019, Free prévoit d’ouvrir une troisième boutique à “Nissa la bella”, annonce t-il ce matin sur Twitter. Le site choisi pourrait être Lingostière comme suggéré il y a deux ans au cours d’un sondage. L’opérateur prévoit donc de renforcer son réseau de boutiques dans la 5ème ville de France dont l’aire urbaine compte plus d’1 million d’habitants.

Issa Nissa ! Partants pour une 3ème boutique ? https://t.co/rjDF7BppQo — Free Center (@Free_Center) September 14, 2021

Cap sur les 150 boutiques à la fin de l’année

Dans de maximiser sa présence aux quatre coins de la France, Free a récemment ouvert son 138e Free Center à Alençon, et prévoit d’autres inaugurations prochainement à Dieppe, Aubagne, Quimper, Saint-Malo, Arcueil, La Roche-sur-Yon, Nevers, Rouen, Le Mans et Périgueux. L’opérateur s’est donné pour objectif de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.