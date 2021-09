WhatsApp étend le chiffrement de bout en bout aux sauvegardes

WhatsApp annonce étendre le cryptage de bout en bout aux sauvegarde faites sur iCloud et Google Drive.

WhatsApp est l’une des applications de messagerie instantanée la plus utilisées au monde. Dans un soucis de sécurité et de confidentialité, l’ensemble des messages échangés via le service sont chiffrés de bout en bout. Cette confidentialité devrait s’étendre désormais à vos sauvegardes faites sur le cloud.

En effet Facebook a annoncé que la protection dont bénéficie les messages lorsqu’ils sont présent sur ces serveurs va être étendu aux serveurs de iCloud ainsi qu’à ceux de Google Drive. Une fonctionnalité absente jusqu’à maintenant et vivement réclamée par les utilisateurs.

Marc Zuckerberg a d’ailleurs annoncé lui même : « Nous ajoutons une autre couche de confidentialité et de sécurité à WhatsApp : une option de cryptage de bout en bout pour les sauvegardes que les gens choisissent de stocker dans Google Drive ou iCloud ». Le dirigeant de Facebook à également ajouté : « WhatsApp est le premier service de messagerie mondial à cette échelle à offrir une messagerie et des sauvegardes chiffrées de bout en bout, et y parvenir était un défi technique très difficile qui nécessitait un cadre entièrement nouveau pour le stockage de clés et le stockage en cloud sur tous les systèmes d’exploitation ».

Cette fonctionnalité devrait être disponible dans les semaines à venir pour les utilisateurs d’Android et d’iOS. Quand cette dernière sera activée, les sauvegardes de vos messages WhatsApp sur Google Drive ou iCloud seront donc protégées par une clé de sécurité et/ou un mot de passe.

Source : Facebook