Abonnés Freebox : Free vous explique comment construire et gérer votre réseau CPL

Comment faire en sorte que votre connexion internet passe par votre réseau électrique ? Free vous explique tout ce qu’il faut savoir pour gérer son réseau CPL avec les Freeplugs ou d’autres boîtiers.

Du débit qui sort directement de la prise électrique. Pratique dans un grand logement, le Courant Porteur de Ligne (CPL) utilise l’infrastructure électrique de votre habitation comme prolongation du réseau internet. Il peut permettre, par exemple, d’éviter de tirer un très long câble d’un étage à l’autre mais de bénéficier tout de même d’une connexion stable. C’est pour permettre l’utilisation de cette technologique que Free a proposé des Freeplugs avec ses Freebox depuis la V5 jusqu’au player Devialet de la Freebox Delta.

Mais il existe également d’autres boîtiers compatibles ne provenant pas de l’opérateur de Xavier Niel, et tous sont compatibles pour une utilisation avec votre Freebox. Pour s’assurer que ces derniers et les FreePlugs se d’ailleurs publié une nouvelle vidéo expliquant tout ce qu’il faut savoir pour gérer son réseau CPL à la maison, de la configuration des boîtiers à la vérification des débits. Tout le cheminement et la logique derrière le CPL est expliquée clairement : la présence d’un boîtier “principal” directement relié à la Freebox, la procédure de synchronisation jusqu’à la moindre pression de bouton ou la signification de la couleur de chaque voyant.

A noter, pour ce qui est de la synchronisation des boîtiers si vous utilisez des appareils non-Free dans votre réseau, chaque appareil a ses manipulations qui lui sont propres, référez vous à la notice. Une fois l’installation réalisée, Free vous propose trois astuces pour optimiser votre réseau, notamment vis-à-vis de l’emplacement des appareils, le fait qu’un branchement direct à une prise murale plutôt qu’à une multiprise est à privilégier, ou encore les possibilité pour les abonnés dotés d’un player Freebox Pop ou Devialet entre autres de surveiller l’état de leur réseau directement depuis leur écran de télévision.

A noter qu’en terme de débits, la technologie CPL permet jusqu’à 1 200 Mbit/s en conditions optimales et avec les blocs de dernière génération. Avec les Freeplugs de la Freebox Delta, nous avions ainsi mesuré des débits approchant les 700 Mbit/s. Une bonne alternative au Wi-Fi ou aux câbles Ethernet si l’aménagement de votre maison ne le permet pas, donc.