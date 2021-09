Débits mobile: à la traîne, la France régresse encore au classement mondial

Internet est un outil devenant de plus en plus rapide au fil des années. Un rapport d’Ookla, société éditrice de “Speedtest” a publié un rapport dressant le classement des pays ayant le meilleur débit sur mobile et fixe.

Qui a le droit au débit le plus rapide ? En un an, la moyenne mondiale des vitesses de téléchargements s’est améliorée. 55,07 Mbps pour le mobile et 107,50 Mbps pour le fixe. Ce qui représente respectivement 59,5% et 31,9% d’augmentation.

L’internet mobile dans le monde

Depuis 2019, le top 10 des pays ayant l’internet mobile le plus rapide reste plus ou moins constant, avec notamment la Corée du Sud et les Émirats arabes occupant à tour de rôle la première et seconde place du classement. De son côté, la France n’a toujours pas atteint ce haut du classement et se place actuellement 27e avec un débit moyen en téléchargement de 73,27 Mbps. L’Hexagone ne s’est d’ailleurs pas vraiment amélioré en comparaison des autres pays, ayant perdu deux places dans le classement. À titre de comparaison, les Émirats arabes en tête du classement proposent un débit moyen de 190,03 Mbps.

On notera que très peu de pays européens prennent place dans ce top 10 à l’exception de la Norvège, la Bulgarie et Chypre.

La France meilleure élève sur le fixe que sur le mobile

Côté haut débit fixe, la France touche du bout des doigts le top 10 et se place à la 11e place avec un débit moyen en téléchargement sur le fixe de 199,68 Mbps. L’hexagone se situe donc bien au-dessus de la moyenne mondiale de 107,50 Mbps. Le large déploiement de la fibre en France lui permet de ne pas trop se perdre dans ce classement en comparaison à d’autre pays ou son déploiement n’est pas aussi aisé.