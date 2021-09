BubbleUPnP, l’application populaire pour envoyer vos médias d’un smartphone sur votre Freebox se met à jour

BubbleUPnP permet d’envoyer des contenus de tout type de son smartphone sur sa Freebox. L’application Android, utile et appréciée vient de recevoir une nouvelle mise à jour avec de nombreux correctifs.

L’expérience BubbleUPnP se fluidifie à nouveau avec le déploiement d’une version estampillée 3.5.5 déployée sur le Play Store. Si certains correctifs concernent des appareils en particulier (notamment Xiaomi TV et le Chromecast de Google), plusieurs fonctionnalités ont bénéficié de corrections bienvenues pour une meilleure utilisation.

Il est désormais possible de recommencer la lecture d’un contenu au début lorsque le playback est demandé alors que BubbleUPnP n’est pas au premier plan. Concrètement, si vous souhaitez relancer votre morceau de musique depuis le début depuis un widget sur votre smartphone, vous pouvez désormais le faire sans avoir besoin d’ouvrir l’application sur votre smartphone. La fonctionnalité “repeat track” a également été corrigée.

Les développeurs annoncent également avoir corrigé les échec touchant les utilisateurs Qobuz et de TIDAL qui ne pouvaient pas utiliser ces services sur certains appareils. En général, cette mise à jour apporte plusieurs améliorations concernant ces services, notamment la possibilité d’activer ou non l’utilisation de Proxy. L’intégration de cette fonctionnalité peut s’avérer nécessaire pour certains appareils, expliquent les développeurs dans la release note. Cette fonctionnalité est cependant désactivée par défaut, il faudra se rendre dans le rubrique “More”, puis cliquer sur la roue crantée et vous rendre dans la section “Individual UPnP/DLNA Renderer settings” pour activer ou non cette fonctionnalité.

D’autres correctifs plus obscurs ou concernant un appareil en particulier sont également de la partie dans cette mise à jour. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la release note au lancement de votre application une fois la nouvelle version installée sur votre smartphone.

Rappelons que l’application BubbleUPnP vous permet d’accéder à vos médias depuis de nombreuses sources et de les envoyer sur votre téléviseur via votre Freebox. Vous pouvez ainsi diffuser :

les serveurs de médias UPnP/DLNA

les médias stockés sur votre appareil Android

les fournisseurs populaires de stockage dans le cloud

les médias des autres applications en utilisant Partager/Envoyer comme les navigateurs web, YouTube, les gestionnaires de fichiers…

Comment utiliser BubbleUPnP ?

1- Téléchargez BubbleUPnP, disponible gratuitement sur le Play Store

2- Au lancement de BubbleUPnP, cliquez sur l’icône Chromecast et sélectionnez “Freebox Player” dans la rubrique “Sélectionner un lecteur”. Sauf intervention de l’utilisateur sur ce réglage, cette étape ne sera plus nécessaire pour un visionnage ultérieur.

3- Vous pouvez ensuite aller, par exemple, sur l’application YouTube sur votre mobile, choisir une vidéo et toucher les 3 points verticaux pour faire apparaître l’option “Partager”. Cela fonctionne avec toutes les applications proposant la fonction “Partager”.

4- Touchez “Partage” et, dans la liste des applications qui apparaissent, choisir “BubbleUPnP”. C’est terminé. La vidéo se lance dans le Freebox player dans un délai de 20 secondes.

Edit