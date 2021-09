Iliad : une nouveauté très attendue par les abonnés débarque en Italie

Iliad permet désormais à ses abonnés de changer d’offre.

C’est fait, les clients d’Iliad Italia peuvent dès aujourd’hui migrer vers la meilleure offre de l’opérateur incluant 120 Go, la 5G, appels et SMS illimités, pour seulement 9,99 euros par mois, sans restrictions et sans frais cachés. Depuis le lancement fin mai de ce forfait boosté en données, pléthore d’abonnés n’ont cessé de demander à l’opérateur de pouvoir migrer.

A l’écoute, Iliad permet ainsi désormais à ses 7,8 millions de clients de basculer gratuitement en quelques clics vers son offre enrichie directement depuis leur espace personnel. Ces derniers conserveront leur numéro, la nouvelle offre sera active dès le premier renouvellement mensuel suivant la demande. Ceux qui ont déjà souscrit à une offre Iliad à 9,99 euros par mois sans la 5G, pourront ainsi bénéficier de cette nouvelle technologie et de plus de Go pour naviguer, sans surcoût.