Samsung décide enfin de réduire les publicités sur ses smartphones

Suite à une réunion interne, le fabricant sud-coréen a décidé de retirer les publicités dans les applications natives installées sur ses différents modèles.

Moins de pubs, c’est toujours ça de pris. Depuis des années, Samsung intègre de la publicité dans les applications natives présentes sur ses smartphones, qui sont souvent sources de critiques. Elles sont accusées de gâcher l’expérience de l’utilisateur, tant par les consommateurs mais aussi par les employés.

D’après Maeil Business News, relayé par Presse-citron, TM Roh, chef de la division mobile aurait ainsi déclaré lors d’une réunion en interne : “Nous avons décidé de supprimer les publicités des applications de base telles que Weather, Samsung Pay et Samsung Themes. Nous recherchons de nouvelles opportunités de croissance dans les domaines du contenu et des services publicitaires tels que les jeux et les médias pour renforcer l’expérience intégrée de l’écosystème Galaxy. Notre mission la plus importante est d’améliorer l’expérience du consommateur sur cette base.”

Aucune date pour ce changement d’optique cependant, mais la décision a le mérite de répondre aux critiques des utilisateurs. Il reste encore à définir qui bénéficiera de cette nouvelle politique : quelles zones géographiques ? Quels modèles ? On sait, d’après Yan Liu directeur général de Xiaomi France, qui intègre lui aussi des publicités dans ses applis natives, que la pratique est globalement acceptée en Asie, mais vivement critiquées en France et dans certains pays d’Europe.