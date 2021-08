Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Une abolition de forfait pour la Freebox, Orange lance sa contre-attaque “anti-Free”…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

19 août 2010 : Orange lance ses offres Quadruple Play , une stratégie “anti-Free”

L’opérateur historique lançant ses offres Open le 19 août 2010, comprenant un forfait internet triple-play , couplé à un forfait mobile. Il n’était cependant pas le premier à le proposer, Bouygues ayant lancé ce type d’abonnement auparavant.

Outre le fait de ne pas être dépassé par son concurrent, Orange prévoyait également l’avenir, ces offres représentant l’arme “Anti-Free Mobile”. La convergence fixe+mobile était le prochain cheval de batailles des opérateurs et Free voulait s’y atteler lors du lancement de Free Mobile. Une manière d’essayer de couper l’herbe sous le pied de l’opérateur de Xavier Niel donc, même si les prix très attractifs de Free Mobile ont quand même fait sensation lors de son lancement, deux ans plus tard.

20 août 2019 : SFR répond à la Freebox Delta avec sa Box 8

En un peu moins d’un an, SFR lance une contre-attaque contre la Freebox Delta et son player Devialet avec sa SFR Box 8. Un décodeur se voulant premium, proposé en option à 5€/mois, avec une enceinte connectée, mais aussi le Wi-Fi 6, une compatibilité 4K HDR et Dolby Vision ainsi que Dolby Atmos. L’opérateur lance également son propre assistant vocal “Ok SFR”, en plus de la disponibilité d’Alexa sur son enceinte, qui finira de rappeler aux Freenautes l’offre Delta Devialet, lancée quelques mois auparavant.



22 août 2000 : France Télécom finalise le rachat d’Orange

Un premier pas dans la transformation de l’opérateur historique français. Le 22 août 2000, une assemblée générale extraordinaire se réunit pour approuver le rachat de l’opérateur de téléphonie mobile britannique Orange à Vodafone. Une réunion qui n’avait pour objectif que de finaliser l’opération, puisque l’Etat détenant 61% de l’opérateur l’avait déjà approuvée, et qu’il était nécessaire d’obtenir deux tiers d’approbation.



22 août 2006 : l’abonnement téléphonique désormais inclus dans le forfait Freebox

“Free abolit définitivement l’abonnement téléphonique” ; affirmait l’opérateur le 22 août 2006. Après avoir intégré l’abonnement téléphonique dans son offre à 29.99€/mois dans les zones dégroupées, c’est au tour des habitants des zones ne l’étant pas de pouvoir s’affranchir, sans surcoût de l’abonnement téléphonique. A l’époque, Free était le seul à proposer cette possibilité sans surcoût. Il proposait alors pléthore de services, avec bien sûr l’accès à internet, la portabilité gratuite du numéro, un nombre d’adresses e-mail illimité…