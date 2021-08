Free annonce un changement important pour la gestion de la Freebox Révolution

Après les abonnés Pop l’année dernière, c’est au tour des utilisateurs de la Freebox Révolution de ne plus avoir la possibilité de paramétrer leur réseau Wi-FI et leur serveur via l’espace abonné. Il leur faudra désormais passer par Freebox OS ou les applications officielles de l’opérateur.

Exit l’espace abonné pour paramétrer son Wi-Fi et son routeur Freebox Révolution. Pour configurer le tout, les abonnés sont désormais invités à se rendre sur mafreebox.freebox.fr , à savoir Freebox OS ou de télécharger l’application dédiée Freebox Connect. Il est toutefois encore possible de personnaliser son reverse DNS et de bloquer le protocole SMTP sortant sans passer par le système d’exploitation de l’opérateur.

Selon nos constatations, la gestion des paramètres WiFi et serveur depuis l’espace abonné reste accessible sur la Freebox Delta en complément de Freebox OS. Pour rappel, cette interface intuitive accessible depuis un ordinateur à votre domicile mais aussi à distance, permet notamment de paramétrer votre Freebox Server de manière avancée, d’explorer les contenus de son disque dur, d’appliquer le contrôle parental selon les critères de votre choix et bien d’autres fonctionnalités. Pour modifier le nom et le mot de passe de votre réseau WiFi sur Freebox OS, un assistant est mis à disposition dans la catégorie “paramètres Freebox”. Nul doute que toutes les Freebox seront soumises à l’avenir à la même modification.

Source : Busyspider via Freenews