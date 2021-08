Norton rachète Avast pour plus de 8 milliards de dollars, un mastodonte de l’antivirus va naître

Les deux géants de la sécurité informatique ont annoncé avoir trouvé un accord pour un rachat à hauteur de plus de 8 milliards de dollars.

Au terme de longues discussions notamment évoquées en juillet dernier, l’entreprise américaine NortonLifeLock a annoncé le rachat de l’entreprise tchèque Avast. Ce rapprochement à pour but de créer un géant de la sécurité informatique grand public et comptabilisera plus de 500 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Dans son communiqué, l’entreprise américaine explique que cet accord valorise Avast entre 8,1 milliards et 8,6 milliards de dollars comme le stipule les modalités financières des actionnaires de l’entreprises tchèque qui devraient détenir entre 14% et 26% de parts du nouveau géant de l’antivirus. Cette fusion générera 280 millions de synergies de coût par an.

Vincent Pillette, directeur générale de NortonLifeLock se rejouit : “Cette transaction est un énorme pas en avant dans la sécurité informatique pour les consommateurs”. En effet lors des discussions entreprissent en juillet, l’entreprise américaine indiquait avoir les même ambitions concernant le marché et être en complémentarité sur le plan géographique.

La nouvelle structure emploiera 4 000 personnes et sera basée à Prague en République Tchèque ainsi qu’à Tempe en Arizona. Norton annonce un chiffre d’affaire de 3,5 milliards de dollars pour un bénéfice de 1,8 milliards de dollars.

Source : Le Monde