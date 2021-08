Un poste de coordinateur déploiement exploitation et maintenance est à pourvoir chez Free à Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor

Free recherche un(e) coordinateur(-trice) déploiement exploitation et maintenance H/F à Saint-Brieuc. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

En rejoignant nos équipes vous participez à l’amélioration et au déploiement de nos services pour nos abonnés, en installant les équipements nécessaires au bon fonctionnement de nos lignes Fibre et ADSL, des sites mobiles et des équipements auxiliaires (Sim box, cameras…) et en assurant leur maintenance.

Vous intervenez sur un périmètre géographique donné, sous la directive de vos responsables.

Vous assurez des astreintes par roulement. Ponctuellement, vous pourriez êtes amené à réaliser des interventions programmées de nuit.

A ce titre vous avez pour missions principales (liste non exhaustive) :

Raccordement de DSLAM (extension ou ouverture)

Raccordement optique ZMD et ZTD

Installation d’OLT

Pose et changement d’optique

Mise en service, maintenance et recettes travaux BTS sur les sites mobiles

Déploiement de Sim box (Maintenance et contrôle)

Suivi quotidien de la viabilité du signal client ADSL/Fibre sur baies extérieures

Réalisation quotidienne de tests de positions sur points de mutualisation

Maintenance technique et opérationnelle de matériel de tous les équipements mis en service (diagnostic, analyse des pannes et interventions sur site)

Remplacement de batteries sur baies extérieures/points de mutualisation (Administratif/autre)

Rédaction de rapports/remontée d’information

Suivi et commande de matériel

Vérifications de conformité du matériel et des installations

PROFIL RECHERCHÉ

Vous justifiez idéalement d’une expérience dans les télécoms et d’une formation en informatique.

Vous maîtrisez le Pack office et possédez de bonnes capacités rédactionnelles.

Vous êtes également reconnu(e) pour votre :

Méthodicité

Autonomie

Sens de l’orientation

Savoir appliquer des process

Assiduité

Bonne communication orale et écrite

Esprit d’équipe

Proactivité

Free Réseau est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous souhaitez rejoindre nos équipes n’hésitez pas à déposer votre candidature !

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Entretenir du matériel multimédia

Intervenir sur des réseaux

Réaliser une intervention nécessitant une habilitation

Actualiser et faire évoluer les équipements de télécommunication ou de courants faibles

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Samedi

Nuit

Niveau d’expérience requis : Débutant accepté

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Prime Panier

Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

CSE

Postulez ici.