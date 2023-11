Réseaux fixe et mobile endommagés : Free entrevoit le bout du tunnel

Sur les 460 sites de Free impactés par la tempête Ciaran, 112 sont encore officiellement hors service. Pas moins de 5000 abonnés Freebox sont toujours privés de connexion internet.

Plus d’un million de personnes privées d’électricité, de réseau mobile mais aussi pour beaucoup de connexion internet à la maison… les tempêtes Ciaran et Domingos ont balayé début novembre à coup de rafales de vent le Grand Ouest. Depuis, les équipes d’Enedis mais aussi d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom sont mobilisées et travaillent d’arrache pied pour rétablir le courant et la connexion des foyers.

Lors d’un déplacement dans le Finistère, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du numérique s’est montré optimiste cette semaine, avec l’espoir d’un rétablissement des communications mobiles dans les prochains jours et d’un retour à la normale dans quelques semaines pour les infrastructures fixes.

De son côté, Free fait aujourd’hui le point sur la situation en dénombrant sur X le nombre de sites fixes et mobiles encore hors service dans les différents départements touchés. Aujourd’hui, 112 de ses sites sont encore à réparer contre 460 le 2 novembre après le passage de la tempête Ciaran. “Il reste encore 5 000 abonnés Freebox impactés”, précise également le FAI. Pas moins 60 000 lignes fixes de l’opérateur avaient été impactées il y a une semaine.

Nb de sites total (fixes & mobiles) hors service ce matin :

– FINISTERE (29) : 50

– MORBIHAN (56) : 19

– COTES D'ARMOR (22) : 15

– ORNE (61) : 14

– MANCHE (50) : 9

– CALVADOS (14) : 4

– ILLE-ET-VILAINE (35) : 1 Il reste encore 5.000 abonnés fixes impactés — Free 1337 (@Free_1337) November 8, 2023

Enedis a annoncé ce mardi avoir rétabli plus de 1,1 million de clients grâce à la mobilisation de moyens humains et matériels exceptionnels depuis 5 jours, soit 95% des foyers concernés. La remise en service de nombreux sites des opérateurs dépend également des travaux d’Enedis : “La force du vent et les fortes précipitations ont causé des dégâts majeurs sur les lignes électriques voire des matériels détruits (fils à terre, poteaux cassés, postes de distribution écrasés…). Les fortes pluies ont également détrempé les sols rendant l’accès difficile aux véhicules dans les zones impactées”, explique l’entreprise de service public.

