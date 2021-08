Free recherche un coordonnateur opération et intervention hauteur à Lorient dans le Morbihan

Free recherche un(e) coordonnateur(-trice) opération et intervention hauteur H/F à Lorient. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Rattaché(e) au Service Support Intervention Réseau (SIR), vous apportez votre expertise en tant que technicien hauteur auprès des équipes de maintenances Free Réseau.

Dans une logique collaborative, votre rôle est de gérer la maintenance et l’exploitation du réseau mobile dans une zone donnée.

Doté(e) d’un réel sens de la communication, vous vous assurez de la bonne compréhension de vos échanges et de la traçabilité de vos actions.

Vos missions principales sont les suivantes :

Changer les équipements mobiles défectueux (actif et passif)

Déployer des nouvelles technologies (softs, infras et upgrade)

Mener des investigations sur les aériens ou sur la zone technique

Effectuer des mesures radios

Installation et mise en service des bonds FH (Surveys / Los)

Effectuer la recette des sites livrés par Free Mobile

Vérification des EPI et des points d’ancrage / lignes de vie

Poste ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap

PROFIL RECHERCHÉ

De formation supérieure (BTS, IUT) suivie dans une de ces spécialités : réseau, téléphonie, génie électrique, électronique ou informatique, vous bénéficiez d’une expérience minimum de 1 ans acquise idéalement auprès de maitres d’œuvres ou d’opérateurs télécom dans le domaine des réseaux d’infrastructure Télécom.

En contact direct avec les équipes déploiement Free Mobile et les équipes maintenance Free Réseau, vous êtes doté(e) de solides capacités de communication à l’écrit comme à l’oral, vous êtes réactif(ve) et dynamique et vous savez gérer des situations d’urgence ainsi que les contraintes d’un environnement de travail exigeant.

Vous connaissez parfaitement le(s) domaine(s) suivant(s) :

Informatique

Travail en hauteur

Réseaux d’infrastructure Télécom

Vous maîtriser les outils/applications suivantes :

Logiciel de messagerie mail

Word / Excel

Les qualités que l’on recherche sont les suivantes :

Autonomie

Cohésion d’équipe

Capacité d’adaptation

Compréhension et Respect des procédures

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Laver des vitres

Poser des équipements de communication

Installer du mobilier publicitaire ou urbain

Réaliser une pose de charpentes, structures métalliques, tuyauteries, vitrages

Poser des décorations ou fresques murales

Poser des filets de protection

Accrocher des équipements de voirie en hauteur

Réaliser une intervention nécessitant une habilitation

Utiliser un engin nécessitant une habilitation

Conseiller et prescrire des solutions techniques préventives ou correctives (sécurité des accès, protection)

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience souhaitée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Prime Panier

Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

Postulez ici.