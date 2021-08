30 ans après sa naissance, Internet comptabilise 1,8 milliard de sites

Le web tel qu’on le connaît est le fruit de plusieurs années de recherche effectuées par Tim Berners-Lee chercheur au CERN. Le 6 août 1991, le premier site internet consultable en dehors du Centre européen de recherche nucléaire est né. Depuis ce jour, l’expansion d’Internet n’a fait que croître.

L‘origine d’Internet remonte à bien avant 1991. En effet, son infrastructure s’inspire de l’ARPANET un réseau militaire datant des années 1960. Le web est évoqué pour la première fois en 1989 avec le principe théorique World Wide Web. Ce dernier voulait permettre aux chercheurs du monde entier de pouvoir mettre à disposition leurs informations sur un serveur unique et non par courrier électronique.

Tim Berners-Lee au terme de plusieurs années de travail, rend le premier site web accessible publiquement le 6 août 1991. Depuis cette date, le web fait partie du quotidien de milliards de personnes. Internet à connu une ascension impressionnante.

En 1992, on recensait 30 serveurs actifs pour 10 sites web en ligne. Fin 1993 on en comptait pas moins de 200, les premiers navigateurs proposant une interface graphique faisaient leurs apparitions. À la naissance de Google, en 1998, on dénombrait 2 millions de sites web puis en 2015 celui-ci dépassait les 900 millions. En 6 ans, le score aurait doublé pour atteindre les 1,8 milliards de sites web en 2021.

Source : Clubic