Comment payer directement son Apple TV 4K avec Free

A l’heure où les Apple TV 4K débarquent en nombre chez les abonnés Freebox, voici comment payer au comptant le boîtier de la marque à la pomme.

L’offre a fait parler d’elle dans le bon sens du terme. Depuis le 20 juillet dernier, Free propose aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta d’opter pour la nouvelle Apple TV 4K comme boîtier TV principal à prix mini. Les autres abonnés Freebox existants (mini 4K, Révolution, Pop et Delta) ne sont pas en reste puisqu’ils peuvent également se l’offrir via le multi-TV au même prix avantageux sans surcoût sur l’option.

Disponible à l’achat via un étalement du paiement sur 48 mois à hauteur de 2€/mois sur facture Freebox, soit un total de 96€ contre 199€, l’appareil d’Apple peut également être payé totalement à tout moment.

Mais comment déclencher l’achat pour les abonnés ne souhaitant pas passer par le mode de paiement proposé par défaut ? Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur son Espace Abonné dans la rubrique “Télévision” puis de cliquer sur “Payer mon Apple TV 4K au comptant”. Les mensualités déjà payées seront alors déduites.

Pour rappel, l’Apple TV 4K intègre l’application Oqee, de quoi accéder à Freebox TV, aux replays et autres fonctionnalités proposées par l’interface maison de l’opérateur. Une télécommande personnalisée est également fournie.