La Freebox Pro reçoit son lot de nouveautés dont un outil pour les entreprises

Free Pro a déployé un nouveau firmware pour sa Freebox dédiée aux entreprises, avec plusieurs nouveautés assez techniques.

Si les Freebox grand public sont updatées, la version pro n’est pas en reste. Depuis le début du mois, une toute nouvelle version du logiciel de la Freebox Pro est déployée, pour implémenter de nouvelles fonctionnalités plus techniques.

Si l’idée derrière l’offre Pro de Free est de proposer un produit presque “clé en main”, facile d’utilisation avec une configuration standard et une interface de gestion simple, l’opérateur ne rechigne pas à développer des outils plus adaptés aux besoins spécifiques de certains pros. C’est notamment le cas pour ce nouveau firmware, avec l’arrivée attendue par certain de la possibilité de modifier le plan d’adressage LAN.

Il s’agit ainsi d’une évolution de l’interface de gestion de la Freebox Pro permettant de modifier/adapter l’adressage IP du réseau LAN du client, du réseau Wi-Fi et du réseau VPN. Cette évolution permettra de modifier les paramètres d’adressage IP privé pour l’adapter aux configurations déjà existantes chez le client, comme promis en avril dernier par l’opérateur.

Ce n’est pas tout, Free Pro nous explique également qu’il est désormais possible, sur demande, de désactiver le SIP Application Layer Gateway (ALG-SIP). Le but de cette manipulation est de résoudre certains cas de conflits spécifiques au niveau des en-têtes NAT, qui génèrent des appels SIP défectueux. En le désactivant, des solutions de téléphonie VoIP ou de Cloud PABX peuvent fonctionner correctement dans ces cas de figure, grâce à un paramétrage spécifique du firewall de la Freebox Pro via l’ouverture de certains ports spécifiques à chaque solution. Vous pourrez demander la désactivation de l’ALG-SIP sur ouverture d’un ticket auprès de notre support.

Enfin, Free Pro annonce la mise à disposition d’une mire afin de pouvoir tester les débits depuis le LAN des clients vers les Freebox Pro. En se rendant sur ce site, mis à disposition par les équipes de support de l’opérateur, les abonnés peuvent ainsi tester les débits depuis le réseau local pour améliorer les diagnostics.

Dans cette nouvelle mise à jour, les développeurs ont également corrigé le SNAT, qui permet ainsi d’identifier correctement les adresses IP des flux entrants vers le réseau du client. Ainsi, le bug de réécriture des adresses IP entrantes avec l’adresse IP de la Freebox Pro est de l’histoire ancienne. L’opérateur rappelle que les flux entrants depuis Internet vers le réseau LAN du client sont uniquement autorisés dans le cas de mise en place d’une règle spécifique au niveau du firewall.