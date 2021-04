Free Pro écoute ses abonnés les plus “geek” et va intégrer de nouvelles fonctionnalités à sa Freebox

L’opérateur B2B d’Iliad propose une solution facile d’utilisation pour tous, mais ne rechigne pas à implémenter des fonctionnalités pour les abonnés avec des besoins spécifiques.

La Freebox Pro se veut simple, mais sait également faire compliqué. En effet, la stratégie du tout nouvel opérateur B2B est de proposer un produit presque “clé en main“, facile d’utilisation avec une configuration standard et une interface de gestion simple “On a pensé à nos pros qui ne sont pas du des experts en informatique“, nous explique Mariada Casado, chef de produit Freebox Pro et dans cette optique, la simplicité d’utilisation était “le mot directif dans toute l’offre Pro”.

Cependant, certains abonnés ont des besoins spécifiques, plus geeks, et le font savoir. Il a notamment été réclamé de pouvoir modifier son adresse IP privée pour intégrer sa Freebox au sein d’un réseau local ayant déjà été défini (avec par exemple des imprimantes connectées en LAN ou d’autres équipements de ce genre). Afin d’éviter à l’abonné de devoir modifier l’adresse IP de tous ses équipements, l’opérateur développe en ce moment une fonctionnalité permettant de modifier l’adresse IP de sa Freebox, qui sera intégrée plus tard. L’opérateur avait auparavant fait le choix de faire un adressage IP automatique, toujours dans cette optique de simplifier l’expérience utilisateur.

“On entend de la part de nos clients qu’ils ont des configurations spécifiques “, affirme Mariana Casado. Et même s’ils représentent une minorité, Free veut permettre l’accès à des fonctionnalités plus complexes pour ses “abonnés les plus geeks“. Ainsi, si la demande est assez importante, certains features qui paraîtraient obscures au grand public pourront être implémentées à la Freebox Pro à l’avenir.