Innovation et prix cassés, de loin les deux forces de Free

Qu’est ce qui motive les nouveaux abonnés Freebox ? Univers Freebox vous a posé la question et si l’opérateur de Xavier Niel ne manque pas d’atouts, deux ressortent en particulier.

Avec quels atouts Free peut vous charmer ? Le 14 mai, Univers Freebox a publié un sondage pour demander aux Freenautes quels étaient les atouts de l’opérateur.

Toujours innovant et toujours peu cher

Les 3632 sondés sur notre site web avaient l’opportunité de présenter jusqu’à 3 atouts qu’ils considéraient comme les plus importants. Deux d’entre eux s’approchent de représenter la moitié des réponses.

46% des sondés ont considéré que l’innovation est l’une des grandes forces de l’opérateur. Tant dans ses Freebox qui sont toujours un événement : la Freebox Révolution a marqué le paysage des télécoms, la Freebox Delta et sa proposition premium, la Freebox Pop et Oqee…

Ou encore pour les services jamais vu, comme très récemment Free Ligue 1 Uber Eats. En plus de 20 ans d’existence, il semble donc que Free soit encore vu comme un opérateur cherchant la nouveauté par nos sondés.

Autre point rendant Free très attractif : ses prix. Évidemment, de la part d’un opérateur qui a fait une publicité sur un forfait mobile à 2€ encore en vigueur ou encore qui proposait encore l’année dernière l’offre fibre la moins chère la première année…

Free a toujours eu l’image d’un opérateur low-cost et apparemment, même l’offre Freebox Delta n’a pas terni cet atout. L’inclusion de la 5G sans surcoût, n’y est sans doute pas pour rien, puisque 41% considèrent cet aspect comme l’un des atout de Free.

Trois atouts spécifiques

Parmi la liste soumise à nos sondé, trois aspects ont récoltés aux alentours de 20% des réponses. Les offres Freebox combinées à un forfait Free Mobile font office de point fort pour 27% des interrogés.

Il est vrai qu’un forfait illimité à 15.99€ ou 9.99€/mois rejoint également la question des prix bas. Mais ce type d’offre est encore portée disparue chez les autres opérateurs… De quoi séduire, c’est sûr.

20% des réponses concernent les débits très rapide. Et Free reste en effet le meilleur, tant sur le fixe que sur le mobile, donc il est compréhensible que pour les gros datavores ou ceux téléchargeant énormément, Free et plus précisément ses deux dernières offres, fait rêver. 8 Gb/s ou 5Gb/s, ce n’est pas rien et ça ne se trouve pas ailleurs.

Dernier point s’approchant d’un cinquième des réponses : la large gamme de Freebox. Se la mini 4K récemment réintégrée au catalogue de l’opérateur à la Freebox Delta, premium et bien plus onéreuse, il y a du choix.

D’autres atouts plus minoritaires

12% des réponses promeuvent la qualité et la fiabilité du réseau fibre de l’opérateur. Un critère qui est assez subjectif, certains seront tentés de mettre en avant leur propre expérience

10% des réponses saluent la qualité de l’assistance et le temps de réparation en cas de problème, 7% des réponses promeuvent la transparence de Free, à l’heure où des pratiques d’autres opérateurs font polémique.

Un des atout les moins reconnus est l’image dynamique de Free et sa communication, avec des infos sur l’arrivée de la fibre ou de la 5G… Seulement 6% des réponses la pointent comme un des atouts de l’opérateur.

Enfin, Free devrait améliorer son délai de raccordement d’après nos sondés puisque 4% des réponses concernaient ce sujet.