Free offre un nouveau cadeau à ses abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

Free fait équipe avec OCS pour vous proposer de découvrir une toute nouvelle mini-série inédite dans l’Aktu Free.

C’est les vacances, pourquoi ne pas partir à Hawaï ? C’est ce que vous proposent Free et OCS en offrant aux abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4K et One le premier épisode de la série The White Lotus. Cette comédie satyrique, diffusée sur la chaîne d’Orange, vous raconte tout simplement les vacances de plusieurs résidents de l’hôtel donnant son nom à la série. Très vite, les faux-semblants tombent dans ce décor idyllique et les masques s’effritent pour les résidents comme les employés…

Free et @OCSTV vous offrent jusqu'au 25 juillet le 1er épisode de la nouvelle série THE WHITE LOTUS ! 🌴

RDV sur l'AKTU Free de votre #Freebox ! pic.twitter.com/iyBTS8tsXj — Free (@free) July 19, 2021

Durant une semaine, les abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4K et One auront ainsi le loisir de découvrir le premier des six épisodes composant cette mini-série créée par Mike White (Enlightened) et portée par Connie Britton (Nashville, Friday Night Lights).



Pour voir le 1er épisode, il faut se rendre sur l’Aktu Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. S’agissant de la Delta et la mini 4K, sélectionnez simplement l’icône dédiée depuis le menu Home. Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV.