Découvrez si vous êtes l’un des gagnants du concours Univers Freebox-Youboox en partenariat avec Marvel et Panini

Place au tirage au sort, les 5 gagnants d’une BD “Loki, Le Dieu tombé sur terre” sont…

Univers Freebox a lancé le 5 juillet dernier un nouveau jeu concours en collaboration avec Youboox, le partenaire de Free qui propose un service de presse, de BD et livres audio en ligne. A gagner, pas moins de 5 exemplaires papier de la BD “Loki, Le Dieu tombé sur terre”, éditée par Panini.

Pour y participer, il suffisait de répondre à une question dans les commentaires de notre article, à savoir de quelle race Loki est-il le descendant ? La réponse est un Jötunn.

Ce lundi 12 juillet, 5 gagnants ont été tirés au sort parmi toutes les bonnes réponses : Reg1986, kali443, Pacol, Emipit et Moustache 31 seront recontactés très prochainement sur leur compte Freezone pour obtenir leur gain.

Pour rappel, l’offre sans engagement Youboox dédiée aux abonnés Free est accessible en option au tarif préférentiel de 1,99 €/mois pendant 3 mois puis 7,99 €/mois. Celle-ci permet l’accès en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à des milliers de livres audio (dont un bestseller par mois) : Stephen King, Harlan Coben, Game of Thrones… ainsi que le meilleur de la presse : les grands quotidiens (dont L’Équipe, Libération, Les Echos), ainsi que les magazines incontournables actu, lifestyle, mode, people (L’Express, L’Obs, Elle, Public…). Les abonnés bénéficient aussi de contenus exclusifs : sélections spéciales, livres audio en anglais, et chaque mois un titre en avant-première (avant sa sortie en librairie).