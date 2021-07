TF1 et M6 : une nouvelle étape de franchie vers leur fusion, l’Autorité de la concurrence dans les starting-blocks

L’Autorité de la concurrence et le CSA ont du pain sur la planche à l’heure où Bouygues et RTL finalisent leur accord de fusion entre TF1 et M6.

Après avoir présenté le 17 mai dernier leur projet de mariage en vue de créer un groupe média capable de résister aux plateformes de streaming vidéo comme Netflix ou Disney+, TF1 et M6 annoncent aujourd’hui avoir franchi une nouvelle étape : “les instances représentatives du personnel des deux groupes ont rendu leur avis le 24 juin 2021 et approuvé unanimement le projet”. Bouygues et RTL finalisent ainsi leurs accords relatifs au rapprochement des deux groupes. La réalisation définitive de l’opération, qui devrait intervenir d’ici fin 2022, reste soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations de l’Autorité de la concurrence et du CSA mais aussi des assemblées générales des deux filiales.

Publicité gratuite, conditions de ventes des programmes, droits et distribution sur un certain nombre de supports, l’Autorité de la concurrence va quant à elle se pencher de manière intensive sur le projet de fusion, une décision sera rendue à l’été 2022.

Le test de marché autour de ce mariage débutera dès septembre, a indiqué jeudi sa présidente Isabelle De Silva, rapporte l’AFP. Et d’ajouter que ce dossier fait “l’objet d’un plan très détaillé d’analyse et de méthode”, du fait de sa complexité. Le CSA mène de son côté aussi une instruction parallèle et se prononcera sur le renouvellement des autorisations d’émettre de TF1 et de M6 qui arriveront échéance en 2023.

Ce projet de fusion engendre aujourd’hui de nombreuses craintes du côté de certains acteurs de l’audiovisuel notamment Molotov, celle-ci pourrait selon eux déboucher sur une situation de monopole, sachant que les TF1 et M6 contrôleraient 70 % des encarts publicitaires.