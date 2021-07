C’est officiel, Free lancera sa nouvelle révolution mobile dès demain

Dans un nouveau teaser, Xavier Niel vend la mèche, Free se lancera demain sur le marché du subventionnement du mobile. Sa deuxième révolution est en route.

Près de 9 ans après sa première révolution sur le marché du mobile, Free passe à la seconde. Après une première vidéo énigmatique ce week-end donnant rendez-vous ce 6 juillet pour plus de “transparence”, Xavier Niel passe aux aveux dans un second spot plus explicite. Interrogé dans le cadre d’une enquête tout en grimant Sharon Stone dans Basic Instinct, le fondateur de Free se dit innocent et finit par lâcher : “j’ai juste dit qu’acheter un portable avec son forfait, c’est souvent se faire avoir”. C’est on ne peut plus clair, Free Mobile adressera demain le marché du subventionnement du mobile avec une nouvelle offre aux antipodes de celles proposées par ses rivaux.

Ce devait être Sharon Stone mais elle a annulé au dernier moment… alors on a improvisé🤷 pic.twitter.com/sl6seNUH6y — Free (@free) July 5, 2021

En novembre dernier, le fondateur de Free assénait : “il faut y mettre fin ou a minima forcer la transparence en distinguant le prix du terminal et le prix du service. Les consommateurs, la balance commerciale et l’environnement en profiteront “. Et d’ajouter : “il est nécessaire d’éviter aux abonnés de payer un abonnement coûteux alors que leur mobile a été complètement remboursé. Sur le marché de la subvention, Free a gagné d’ailleurs une bataille devant la Cour de cassation après plusieurs années de combat, puis en appel face à SFR. Dans moins de 12 heures, il tentera de révolutionner ce marché.

“On va créer un nouveau modèle dans le mobile à tous les niveaux […] au niveau des terminaux, au niveau des offres, la distribution, plein de trucs…on a fait une révolution en 2012 et on essaye de se réinventer tous les 6 ou 7 ans”, a pour rappel lâché Xavier Niel au micro d’Univers Freebox début décembre 2018, en marge du lancement de la Freebox Delta. D’autres surprises sont peut-être dans ses cartons.