Ookla Speedtest : l’application de test de débit se met à jour sur Android pour ajouter une nouvelle fonction

L’application Ookla Speedtest se met à jour pour apporter aux utilisateurs Android une fonctionnalité jusque-là réservée à ceux sous iOS.



Disponible gratuitement sur Android via le Play Store et iOS en passant par l’App Store, l’application Ookla Speedtest permet, comme son nom l’indique, de tester la qualité de sa connexion Internet (débit en téléchargement, débit en envoi, ping, etc.).

La déclinaison Android de l’application a récemment été mise à jour dans une version 4.6.1. “Vous pouvez désormais mesurer votre expérience de diffusion vidéo facilement depuis votre application”, indiquent les développeurs concernant les nouveautés à en attendre. “Afin de fournir cette nouvelle fonctionnalité passionnante, nous avons également déplacé quelques éléments. Les paramètres spécifiques aux fonctionnalités sont plus faciles d’accès et vos résultats ont été déplacés vers un menu global”, ajoutent-ils.

La fonction avait été ajoutée en janvier dernier sous iOS et fait donc son apparition sous Android. Plus concrètement, il s’agit de tester les capacités de streaming vidéo offertes par la connexion utilisée à l’aide de plusieurs clips vidéo (1080p, 2160p et 4K) exécutés à la suite.

À l’issue de ces tests, l’outil renseigne la qualité de diffusion envisageable et les appareils auxquels elle est adaptée. La définition 1080p est ainsi adaptée aux smartphones et tablettes de grande taille, mais également aux ordinateurs portables et téléviseurs de taille moyenne.