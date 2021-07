Free Mobile : le pylône de trop pour des parents ayant bien du mal à faire entendre leur voix

Le pylône de téléphonie mobile de trop pour des parents d’élèves qui craignent pour les enfants et réclament ainsi la délocalisation de l’équipement.



Le première pylône, utilisé par Bouygues Telecom, a été installé il y a un an au 7 place Sauvegrain, non loin de l’école maternelle. Il sert pour la 2G, 3G, 4G et 5G de l’opérateur. Le second, pour le compte de Free Mobile, doit être implanté prochainement au 2 rue de la Llagone, à 300 mètres du premier, mais surtout à côté de l’école élémentaire. De quoi faire bondir certains parents d’élèves.

“Ça veut dire que nos enfants vont êtres exposés à ces ondes 10 heures par jour pendant tout le temps de leur scolarité. De la petite section de maternelle au CM2, ça va durer 8 ans !”, s’inquiète en effet une mère de famille alors qu’un deuxième pylône de téléphonie mobile doit être installé dans le quartier Lardenne, au sud de Toulouse.

Avec d’autres parents, elle a manifesté son opposition au projet le vendredi 2 juillet, devant la grille de l’école élémentaire, au moment de la sortie des classes. Ils craignent le lancement des travaux pendant les vacances pour une finalisation à la rentrée. La mairie a été contactée pour faire tenter de faire bouger les lignes. Aucun retour pour le moment. Pas mieux pour la pétition mise en ligne. Au moment où sont écrites ces lignes, le seuil des 100 signatures n’a pas été atteint, avec seulement 38 signatures…



