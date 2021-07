Abonnés Freebox Delta : 7 nouveaux jeux gratuits dès à présent disponibles avec Prime Gaming

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Le service a été récemment basculé sur l’application Amazon Games dédié aux jeux video. Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois de juillet. A l’heure où nous écrivons ces lignes, sept jeux sont disponibles et vous pouvez les récupérer jusqu’au 2 août prochain.

Portal Dogs, un puzzle platformer délirant

Dans ce premier jeu, vous incarnez le roi des chiens à la recherche de tous ses loyaux sujets. Votre but, les guider jusqu’à un portail, en les réveillant et en vous assurant qu’ils vous suivent sans problèmes. Attention, il faudra également trouver l’os d’or pour compléter votre mission ! Une sorte de successeur spirituel à Lemmings, qui a bien plus à offrir que les visuels laissent à penser, avec des jeux montant régulièrement en difficulté et vous proposant toujours un réel challenge.



RAD : du post-apocalyptique nerveux

Explorez différents niveaux dans un monde détruit deux fois, dans ce rogue like en 3D. Vous incarnez ainsi un adolescent devant s’aventurer dans un no man’s land radioactif et changeant, rempli de monstres. Entre mutations, défense et recherche, vous voulez à tout prix sauver le monde et faire renaître la vie dans ces terres stériles et désolées.



A l’aventure pour découvrir Le Secret de Monkey Island dans son édition spéciale

Avis aux fans d’un jeu culte de LucasArts, vous pouvez découvrir un remake du premier épisode de The Secret of Monkey Island. Vous (re)découvirez l’apprenti pirate Guybrush Threepwood qui a subi au passage un sérieux lifting graphique. Au fil d’une histoire remplie d’humour et de situations cocasses, Guybrush devra notamment faire ses preuves dans un combat d’insultes avant de tenter de percer le mystère de la fameuse Ile aux Singes.



Aux fourneaux avec Automachef

Créez des restaurants automatisés, puis programmez-les pour qu’ils fonctionnent en autonomie totale ! Aurez-vous la patience et l’ingéniosité pour conquérir le monde des restaurants automatisés ? Découvrez si c’est le cas avec Automachef, un jeu de réflexion et des gestion de ressources, qui vous pousse à créer “la cuisine de demain” !



Continuez d’incarner le Chevalier noir, avec Batman – The Enemy Within

Un nouveau chapitre de Batman – The Telltale Series est disponible sur Prime Gaming. Dans ce jeu narratif , vous incarnez donc… Batman et Bruce Wayne, pour faire face à des vilains emblématiques de l’univers de DC Comics.



Vagabondez dans The Wanderer: Frankenstein’s Creature

The Wanderer : Frankeinstein’s Creature, édité par Arte, revisite le classique roman de Mary Shelley. Vous incarnez la Créature, une espèce vide d’émotion ni de mémoires. À travers votre voyage et vos interactions avec les humains, il se posera forcément la question de vos origines. Un jeu d’aventure prenant avec une direction artistique évoquant l’aquarelle.



Trouver la vérité dans un monde perdu avec Tales of the Neon Sea

Tales of the Neon Sea est un jeu de type point’n’click placé dans un univers cyberpunk. Vous incarnerez un détective dans un futur dystopique, où des robots dotés de conscience cohabitent avec les humains. De nombreuses enquêtes vous attendent et nécessiteront vos talents d’analyse pour en trouver le dénouement. Au cours de la partie, le joueur va devoir explorer des scènes de crime, analyser des indices, mener des interrogatoires et beaucoup d’autres choses encore pour résoudre des énigme et dévoiler des affaires. Serez-vous capable de mettre au jour la vérité derrière les apparences ? Avec une durée de vie assez respectable de 13 à 15h, vous pouvez vous jeter dans l’aventure.



Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il suffit ensuite de cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et disponible en option pour tous les abonnés Freebox, avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.